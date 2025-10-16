- Wachstum
- Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
158
Gewinntrades:
92 (58.22%)
Verlusttrades:
66 (41.77%)
Bester Trade:
129.80 USD
Schlechtester Trade:
-106.42 USD
Bruttoprofit:
4 568.44 USD (243 092 pips)
Bruttoverlust:
-3 723.15 USD (186 207 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (476.11 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
919.98 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.17
Trading-Aktivität:
74.65%
Max deposit load:
23.85%
Letzter Trade:
11 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
22 Stunden
Erholungsfaktor:
0.61
Long-Positionen:
128 (81.01%)
Short-Positionen:
30 (18.99%)
Profit-Faktor:
1.23
Mathematische Gewinnerwartung:
5.35 USD
Durchschnittlicher Profit:
49.66 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-56.41 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-604.19 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-604.19 USD (9)
Wachstum pro Monat :
-9.11%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
61.72 USD
Maximaler:
1 395.46 USD (58.32%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
70.25% (1 395.46 USD)
Kapital:
18.43% (184.04 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|148
|AUDJPY
|2
|EURJPY
|2
|GBPJPY
|1
|CHFJPY
|1
|USDJPY
|1
|CADJPY
|1
|NZDJPY
|1
|NQ100.R
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|899
|AUDJPY
|67
|EURJPY
|-8
|GBPJPY
|-100
|CHFJPY
|93
|USDJPY
|-98
|CADJPY
|-99
|NZDJPY
|94
|NQ100.R
|-2
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|59K
|AUDJPY
|0
|EURJPY
|0
|GBPJPY
|-1K
|CHFJPY
|1K
|USDJPY
|-1K
|CADJPY
|-1K
|NZDJPY
|1K
|NQ100.R
|-725
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +129.80 USD
Schlechtester Trade: -106 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +476.11 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -604.19 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
