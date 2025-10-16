SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Lee33
Hamdan Najib Al Rifqi

Lee33

Hamdan Najib Al Rifqi
0 Bewertungen
19 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 -46%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
158
Gewinntrades:
92 (58.22%)
Verlusttrades:
66 (41.77%)
Bester Trade:
129.80 USD
Schlechtester Trade:
-106.42 USD
Bruttoprofit:
4 568.44 USD (243 092 pips)
Bruttoverlust:
-3 723.15 USD (186 207 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (476.11 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
919.98 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.17
Trading-Aktivität:
74.65%
Max deposit load:
23.85%
Letzter Trade:
11 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
22 Stunden
Erholungsfaktor:
0.61
Long-Positionen:
128 (81.01%)
Short-Positionen:
30 (18.99%)
Profit-Faktor:
1.23
Mathematische Gewinnerwartung:
5.35 USD
Durchschnittlicher Profit:
49.66 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-56.41 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-604.19 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-604.19 USD (9)
Wachstum pro Monat :
-9.11%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
61.72 USD
Maximaler:
1 395.46 USD (58.32%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
70.25% (1 395.46 USD)
Kapital:
18.43% (184.04 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 148
AUDJPY 2
EURJPY 2
GBPJPY 1
CHFJPY 1
USDJPY 1
CADJPY 1
NZDJPY 1
NQ100.R 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 899
AUDJPY 67
EURJPY -8
GBPJPY -100
CHFJPY 93
USDJPY -98
CADJPY -99
NZDJPY 94
NQ100.R -2
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 59K
AUDJPY 0
EURJPY 0
GBPJPY -1K
CHFJPY 1K
USDJPY -1K
CADJPY -1K
NZDJPY 1K
NQ100.R -725
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +129.80 USD
Schlechtester Trade: -106 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +476.11 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -604.19 USD

Keine Bewertungen
2026.01.02 10:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 10:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.02 09:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.02 09:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 20:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.17 05:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 08:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.16 07:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 04:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 04:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.08 07:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.08 05:30
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.08 05:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
