Marcos Alves De Castro

GoldLegends

Marcos Alves De Castro
0 Bewertungen
13 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 -64%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
325
Gewinntrades:
239 (73.53%)
Verlusttrades:
86 (26.46%)
Bester Trade:
131.97 USD
Schlechtester Trade:
-767.62 USD
Bruttoprofit:
3 172.64 USD (2 033 274 pips)
Bruttoverlust:
-2 526.18 USD (696 746 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
29 (546.96 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
546.96 USD (29)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
94.96%
Max deposit load:
112.83%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
91
Durchschn. Haltezeit:
24 Stunden
Erholungsfaktor:
0.52
Long-Positionen:
186 (57.23%)
Short-Positionen:
139 (42.77%)
Profit-Faktor:
1.26
Mathematische Gewinnerwartung:
1.99 USD
Durchschnittlicher Profit:
13.27 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-29.37 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-1 102.88 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 102.88 USD (4)
Wachstum pro Monat :
-86.01%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
1 240.00 USD (48.05%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
98.39% (1 240.00 USD)
Kapital:
97.88% (1 217.01 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 285
BTCUSD 28
EURUSD 3
USDJPY 1
USDCHF 1
GBPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1K
BTCUSD -17
EURUSD 5
USDJPY 2
USDCHF 1
GBPUSD -1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 83K
BTCUSD -54K
EURUSD 130
USDJPY 274
USDCHF 48
GBPUSD -76
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +131.97 USD
Schlechtester Trade: -768 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 29
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +546.96 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 102.88 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Pepperstone-MT5-Live01" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real28
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 9
TradeMaxGlobal-Live
0.19 × 190
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
Exness-MT5Real3
0.31 × 345
FPMarkets-Live
0.42 × 308
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
FXPIG-Server
0.60 × 200
Tickmill-Live
0.72 × 168
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.89 × 192
ICTrading-MT5-4
1.00 × 3
EvolveMarkets-MT5 Live Server
1.00 × 5
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Darwinex-Live
1.08 × 83
Alpari-MT5
1.10 × 115
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5
1.15 × 1599
Eightcap-Live
1.19 × 254
TitanFX-MT5-01
1.19 × 68
This is a swing trading account focused on gold, and sometimes on Bitcoin as well. In my trades, I recommend having at least $1,000 in capital so you can follow along. The expectation is that we can make around $100 to $200 per month with this account.

2025.12.29 03:14
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 02:11
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 01:11
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 00:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 17:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 16:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 05:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 04:02
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 03:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 02:02
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.25 23:59
High current drawdown in 56% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 00:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 22:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 22:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 21:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 20:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 03:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 19:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 18:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 16:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
