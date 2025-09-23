SignaleKategorien
Dror Shamir

NSPRO

Dror Shamir
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
24 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 28%
Tickmill-Live04
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
136
Gewinntrades:
119 (87.50%)
Verlusttrades:
17 (12.50%)
Bester Trade:
1.05 USD
Schlechtester Trade:
-0.60 USD
Bruttoprofit:
28.76 USD (3 776 pips)
Bruttoverlust:
-3.56 USD (301 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
28 (6.58 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
6.58 USD (28)
Sharpe Ratio:
0.80
Trading-Aktivität:
4.11%
Max deposit load:
13.70%
Letzter Trade:
10 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
20.00
Long-Positionen:
86 (63.24%)
Short-Positionen:
50 (36.76%)
Profit-Faktor:
8.08
Mathematische Gewinnerwartung:
0.19 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.24 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.21 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-1.26 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1.26 USD (4)
Wachstum pro Monat :
4.16%
Jahresprognose:
50.45%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
1.26 USD (1.04%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.32% (1.26 USD)
Kapital:
7.01% (6.29 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDCAD 30
USDCHF 25
GBPUSD 22
EURAUD 21
AUDUSD 20
EURUSD 9
EURCHF 6
AUDCAD 2
CADCHF 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDCAD 4
USDCHF 5
GBPUSD 4
EURAUD 3
AUDUSD 6
EURUSD 2
EURCHF 1
AUDCAD 0
CADCHF 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDCAD 760
USDCHF 531
GBPUSD 503
EURAUD 697
AUDUSD 730
EURUSD 269
EURCHF 73
AUDCAD 10
CADCHF 20
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1.05 USD
Schlechtester Trade: -1 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 28
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +6.58 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1.26 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live04" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

TitanFX-02
0.00 × 2
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 3
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 2
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.33 × 12
ICMarketsSC-Live09
0.47 × 457
ICMarketsSC-Live03
0.50 × 10
TitanFX-05
0.50 × 2
Tickmill-Live05
0.56 × 460
ICMarkets-Live07
0.60 × 1290
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
VantageFXInternational-Live 2
0.75 × 4
ICMarkets-Live12
0.83 × 521
Tickmill-Live02
0.83 × 3633
Tickmill-Live
0.83 × 2375
ICMarkets-Live18
0.85 × 155
ICMarkets-Live04
0.88 × 24
Tickmill-Live08
0.88 × 40
Tickmill-Live10
0.90 × 42
noch 82 ...
using scalper that work at night using on tickmil broker.

no martingale or grid high win rate system but sometimes big losses can be happens but for long term it can be profitable.


Keine Bewertungen
2025.12.25 02:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.18 23:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 02:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 22:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 01:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 22:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 01:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.14 21:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.14 02:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
