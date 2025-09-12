SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / CorAiFx q9
Jiri Balcar

CorAiFx q9

Jiri Balcar
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
15 Wochen
0 / 0 USD
Für 99 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 13%
Trading.comMarkets-MT5
1:1
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
67
Gewinntrades:
36 (53.73%)
Verlusttrades:
31 (46.27%)
Bester Trade:
6.15 USD
Schlechtester Trade:
-3.35 USD
Bruttoprofit:
39.04 USD (9 752 pips)
Bruttoverlust:
-26.45 USD (6 601 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (4.27 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
8.65 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
10.10%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
1.14
Long-Positionen:
33 (49.25%)
Short-Positionen:
34 (50.75%)
Profit-Faktor:
1.48
Mathematische Gewinnerwartung:
0.19 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.08 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.85 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-5.63 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5.86 USD (4)
Wachstum pro Monat :
6.32%
Jahresprognose:
76.72%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
6.73 USD
Maximaler:
11.08 USD (10.62%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.52% (10.96 USD)
Kapital:
3.37% (3.49 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 67
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 13
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 3.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +6.15 USD
Schlechtester Trade: -3 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4.27 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -5.63 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Trading.comMarkets-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Trading.comMarkets-MT5
0.00 × 1
These signals are generated by a proprietary AI framework purpose-built for forex, integrating deep neural networks with structural market analysis across multiple timeframes. Trained on extensive historical and streaming data, the system models non-linear dynamics and evolving market regimes to surface statistically high-confidence trade setups. The result is an adaptive, multi-horizon signal engine engineered to convert complex data flows into precise, execution-ready insights.


Keine Bewertungen
2025.12.23 16:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 05:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 15:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 23:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.27 04:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 02:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.23 19:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.14 14:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 23:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 22:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.06 14:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.85% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 09:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.06 09:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.06 08:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.06 08:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.25 23:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 00:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 14:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.06 08:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
CorAiFx q9
99 USD pro Monat
13%
0
0
USD
112
USD
15
100%
67
53%
100%
1.47
0.19
USD
11%
1:1
Kopieren

