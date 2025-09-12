- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
67
Gewinntrades:
36 (53.73%)
Verlusttrades:
31 (46.27%)
Bester Trade:
6.15 USD
Schlechtester Trade:
-3.35 USD
Bruttoprofit:
39.04 USD (9 752 pips)
Bruttoverlust:
-26.45 USD (6 601 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (4.27 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
8.65 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
10.10%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
1.14
Long-Positionen:
33 (49.25%)
Short-Positionen:
34 (50.75%)
Profit-Faktor:
1.48
Mathematische Gewinnerwartung:
0.19 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.08 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.85 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-5.63 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5.86 USD (4)
Wachstum pro Monat :
6.32%
Jahresprognose:
76.72%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
6.73 USD
Maximaler:
11.08 USD (10.62%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.52% (10.96 USD)
Kapital:
3.37% (3.49 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|67
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|13
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|3.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +6.15 USD
Schlechtester Trade: -3 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4.27 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -5.63 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Trading.comMarkets-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Trading.comMarkets-MT5
|0.00 × 1
These signals are generated by a proprietary AI framework purpose-built for forex, integrating deep neural networks with structural market analysis across multiple timeframes. Trained on extensive historical and streaming data, the system models non-linear dynamics and evolving market regimes to surface statistically high-confidence trade setups. The result is an adaptive, multi-horizon signal engine engineered to convert complex data flows into precise, execution-ready insights.
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
99 USD pro Monat
13%
0
0
USD
USD
112
USD
USD
15
100%
67
53%
100%
1.47
0.19
USD
USD
11%
1:1