- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
221
Gewinntrades:
129 (58.37%)
Verlusttrades:
92 (41.63%)
Bester Trade:
30.28 USD
Schlechtester Trade:
-17.86 USD
Bruttoprofit:
695.54 USD (36 326 pips)
Bruttoverlust:
-373.65 USD (23 693 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (62.84 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
62.84 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.24
Trading-Aktivität:
92.64%
Max deposit load:
48.53%
Letzter Trade:
16 Minuten
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
4.60
Long-Positionen:
111 (50.23%)
Short-Positionen:
110 (49.77%)
Profit-Faktor:
1.86
Mathematische Gewinnerwartung:
1.46 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.39 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.06 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-65.75 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-65.75 USD (5)
Wachstum pro Monat :
3.10%
Jahresprognose:
37.63%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
69.95 USD (12.37%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
14.80% (69.95 USD)
Kapital:
61.93% (234.11 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDCHF
|128
|EURCHF
|93
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDCHF
|370
|EURCHF
|-48
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDCHF
|15K
|EURCHF
|-2.1K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +30.28 USD
Schlechtester Trade: -18 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +62.84 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -65.75 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ForexTimeFXTM-ECN2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.30 × 57
|
LMAXNZ2-LIVE
|0.72 × 18
|
FBS-Real-7
|1.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|1.90 × 10
|
Exness-Real
|2.84 × 61
|
ICMarketsSC-Live23
|8.00 × 2
此账户创建于2025年07月29日！入金200U，出金200U！
This account was created on July 29, 2025！Deposit 200U, withdraw 200U！
Keine Bewertungen
