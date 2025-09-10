SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / HedGinG UFEF B
Quan Hui Guo

HedGinG UFEF B

Quan Hui Guo
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
22 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 183%
ForexTimeFXTM-ECN2
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
221
Gewinntrades:
129 (58.37%)
Verlusttrades:
92 (41.63%)
Bester Trade:
30.28 USD
Schlechtester Trade:
-17.86 USD
Bruttoprofit:
695.54 USD (36 326 pips)
Bruttoverlust:
-373.65 USD (23 693 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (62.84 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
62.84 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.24
Trading-Aktivität:
92.64%
Max deposit load:
48.53%
Letzter Trade:
16 Minuten
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
4.60
Long-Positionen:
111 (50.23%)
Short-Positionen:
110 (49.77%)
Profit-Faktor:
1.86
Mathematische Gewinnerwartung:
1.46 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.39 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.06 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-65.75 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-65.75 USD (5)
Wachstum pro Monat :
3.10%
Jahresprognose:
37.63%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
69.95 USD (12.37%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
14.80% (69.95 USD)
Kapital:
61.93% (234.11 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDCHF 128
EURCHF 93
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDCHF 370
EURCHF -48
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDCHF 15K
EURCHF -2.1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +30.28 USD
Schlechtester Trade: -18 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +62.84 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -65.75 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ForexTimeFXTM-ECN2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ForexTimeFXTM-ECN2
0.30 × 57
LMAXNZ2-LIVE
0.72 × 18
FBS-Real-7
1.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
1.90 × 10
Exness-Real
2.84 × 61
ICMarketsSC-Live23
8.00 × 2
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen

此账户创建于2025年07月29日！入金200U，出金200U！

This account was created on July 29, 2025！Deposit 200U, withdraw 200U！


Keine Bewertungen
2025.12.11 15:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 20:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 11:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 10:28
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 09:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 12:26
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 19:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 12:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 15:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 13:22
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.14 11:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 10:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 07:36
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 13:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 01:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
HedGinG UFEF B
30 USD pro Monat
183%
0
0
USD
322
USD
22
100%
221
58%
93%
1.86
1.46
USD
62%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.