Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MonetaMarkets-Live01" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live22 2.00 × 1 FusionMarkets-Live 2 12.00 × 1 BlackBullMarkets-Live 12.00 × 1 ICMarketsSC-Live14 14.00 × 1 PlexyTrade-Live 19.00 × 1 ICMarketsSC-Live24 27.00 × 1 Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen oderund den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen