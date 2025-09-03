SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / ORA Gold No Loss EA
Galauda Kandalage Buddika Prasad Athukorala

ORA Gold No Loss EA

Galauda Kandalage Buddika Prasad Athukorala
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
16 Wochen
0 / 0 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 11%
MonetaMarkets-Live01
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
384
Gewinntrades:
380 (98.95%)
Verlusttrades:
4 (1.04%)
Bester Trade:
80.01 USD
Schlechtester Trade:
-36.42 USD
Bruttoprofit:
3 452.81 USD (364 782 pips)
Bruttoverlust:
-120.35 USD (4 111 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
380 (3 452.81 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 452.81 USD (380)
Sharpe Ratio:
0.73
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
0.28%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
27.69
Long-Positionen:
384 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
28.69
Mathematische Gewinnerwartung:
8.68 USD
Durchschnittlicher Profit:
9.09 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-30.09 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-120.35 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-120.35 USD (4)
Wachstum pro Monat :
0.42%
Jahresprognose:
5.08%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
120.35 USD (0.36%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.36% (120.35 USD)
Kapital:
9.77% (3 223.34 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 384
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 3.3K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 369K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +80.01 USD
Schlechtester Trade: -36 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 380
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3 452.81 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -120.35 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MonetaMarkets-Live01" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live22
2.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
12.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
12.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
14.00 × 1
PlexyTrade-Live
19.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
27.00 × 1
This Is Monitor Live Account For ORA Gold No Loss EA.


Product Link : Link 

Keine Bewertungen
2025.12.28 04:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.22 03:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 09:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 00:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 11:19
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.11 21:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.10 05:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 10:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.22 07:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 17:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 15:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 14:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 02:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.04 07:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 12:40
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.09.03 12:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.03 12:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
