- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
384
Gewinntrades:
380 (98.95%)
Verlusttrades:
4 (1.04%)
Bester Trade:
80.01 USD
Schlechtester Trade:
-36.42 USD
Bruttoprofit:
3 452.81 USD (364 782 pips)
Bruttoverlust:
-120.35 USD (4 111 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
380 (3 452.81 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 452.81 USD (380)
Sharpe Ratio:
0.73
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
0.28%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
27.69
Long-Positionen:
384 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
28.69
Mathematische Gewinnerwartung:
8.68 USD
Durchschnittlicher Profit:
9.09 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-30.09 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-120.35 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-120.35 USD (4)
Wachstum pro Monat :
0.42%
Jahresprognose:
5.08%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
120.35 USD (0.36%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.36% (120.35 USD)
Kapital:
9.77% (3 223.34 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|384
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|3.3K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|369K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +80.01 USD
Schlechtester Trade: -36 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 380
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3 452.81 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -120.35 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MonetaMarkets-Live01" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live22
|2.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|12.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|12.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live14
|14.00 × 1
|
PlexyTrade-Live
|19.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|27.00 × 1
This Is Monitor Live Account For ORA Gold No Loss EA.
Product Link : Link
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
100 USD pro Monat
11%
0
0
USD
USD
33K
USD
USD
16
100%
384
98%
100%
28.68
8.68
USD
USD
10%
1:500