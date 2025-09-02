- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
156
Gewinntrades:
132 (84.61%)
Verlusttrades:
24 (15.38%)
Bester Trade:
22.12 USD
Schlechtester Trade:
-43.53 USD
Bruttoprofit:
506.44 USD (70 366 pips)
Bruttoverlust:
-426.10 USD (52 038 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
61 (293.72 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
293.72 USD (61)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
12.81%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
6 Tage
Erholungsfaktor:
0.21
Long-Positionen:
68 (43.59%)
Short-Positionen:
88 (56.41%)
Profit-Faktor:
1.19
Mathematische Gewinnerwartung:
0.52 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.84 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-17.75 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-188.07 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-188.07 USD (7)
Wachstum pro Monat :
-6.21%
Jahresprognose:
-75.38%
Algo-Trading:
20%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
374.26 USD (38.01%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
55.63% (373.40 USD)
Kapital:
56.40% (242.04 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDJPY
|41
|GBPJPY
|36
|GBPCHF
|18
|EURAUD
|18
|EURJPY
|17
|AUDCAD
|9
|GBPUSD
|7
|AUDJPY
|5
|NZDCAD
|3
|USDCHF
|1
|EURUSD
|1
|
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|52
|GBPJPY
|127
|GBPCHF
|-119
|EURAUD
|38
|EURJPY
|-38
|AUDCAD
|7
|GBPUSD
|-6
|AUDJPY
|17
|NZDCAD
|-5
|USDCHF
|6
|EURUSD
|2
|
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|6.5K
|GBPJPY
|19K
|GBPCHF
|-9.4K
|EURAUD
|5.9K
|EURJPY
|-6.3K
|AUDCAD
|1K
|GBPUSD
|-623
|AUDJPY
|2.5K
|NZDCAD
|-1K
|USDCHF
|453
|EURUSD
|173
|
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +22.12 USD
Schlechtester Trade: -44 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 61
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +293.72 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -188.07 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ZealCapitalMarketSC-Live04" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
