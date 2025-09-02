SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Raiden V1
Christia Nency Tri

Raiden V1

Christia Nency Tri
0 Bewertungen
21 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 -9%
ZealCapitalMarketSC-Live04
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
156
Gewinntrades:
132 (84.61%)
Verlusttrades:
24 (15.38%)
Bester Trade:
22.12 USD
Schlechtester Trade:
-43.53 USD
Bruttoprofit:
506.44 USD (70 366 pips)
Bruttoverlust:
-426.10 USD (52 038 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
61 (293.72 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
293.72 USD (61)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
12.81%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
6 Tage
Erholungsfaktor:
0.21
Long-Positionen:
68 (43.59%)
Short-Positionen:
88 (56.41%)
Profit-Faktor:
1.19
Mathematische Gewinnerwartung:
0.52 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.84 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-17.75 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-188.07 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-188.07 USD (7)
Wachstum pro Monat :
-6.21%
Jahresprognose:
-75.38%
Algo-Trading:
20%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
374.26 USD (38.01%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
55.63% (373.40 USD)
Kapital:
56.40% (242.04 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 41
GBPJPY 36
GBPCHF 18
EURAUD 18
EURJPY 17
AUDCAD 9
GBPUSD 7
AUDJPY 5
NZDCAD 3
USDCHF 1
EURUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY 52
GBPJPY 127
GBPCHF -119
EURAUD 38
EURJPY -38
AUDCAD 7
GBPUSD -6
AUDJPY 17
NZDCAD -5
USDCHF 6
EURUSD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 6.5K
GBPJPY 19K
GBPCHF -9.4K
EURAUD 5.9K
EURJPY -6.3K
AUDCAD 1K
GBPUSD -623
AUDJPY 2.5K
NZDCAD -1K
USDCHF 453
EURUSD 173
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +22.12 USD
Schlechtester Trade: -44 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 61
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +293.72 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -188.07 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ZealCapitalMarketSC-Live04" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.22 07:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 00:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 00:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 12:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 09:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 05:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 23:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 20:54
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 19:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 15:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 05:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 09:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 00:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 22:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 18:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 09:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 03:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 00:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.05 04:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 21:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
