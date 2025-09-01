SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / DCA MASTER
Ho Phi Diep

DCA MASTER

Ho Phi Diep
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
27 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 87%
Darwinex-Live
1:200
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
5 686
Gewinntrades:
3 707 (65.19%)
Verlusttrades:
1 979 (34.80%)
Bester Trade:
3 444.36 USD
Schlechtester Trade:
-1 538.90 USD
Bruttoprofit:
240 997.17 USD (615 737 pips)
Bruttoverlust:
-153 765.87 USD (680 010 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
21 (174.10 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
8 085.04 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
15.46%
Max deposit load:
124.39%
Letzter Trade:
1 Minute
Trades pro Woche:
312
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
6.08
Long-Positionen:
2 675 (47.05%)
Short-Positionen:
3 011 (52.95%)
Profit-Faktor:
1.57
Mathematische Gewinnerwartung:
15.34 USD
Durchschnittlicher Profit:
65.01 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-77.70 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-2 614.67 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4 052.20 USD (3)
Wachstum pro Monat :
7.44%
Jahresprognose:
90.21%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
10 836.26 USD
Maximaler:
14 349.71 USD (13.86%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.98% (14 479.28 USD)
Kapital:
26.04% (32 250.42 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 5632
NI225 10
GBPJPY 9
SP500 9
UK100 6
XAGUSD 5
NDX 5
XTIUSD 5
USDJPY 2
TSLA 2
WS30 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 92K
NI225 3.4K
GBPJPY -34
SP500 -3.8K
UK100 1.6K
XAGUSD -3K
NDX -2.4K
XTIUSD -1.3K
USDJPY -77
TSLA 447
WS30 -2
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -56K
NI225 6K
GBPJPY -1K
SP500 -4.7K
UK100 1.6K
XAGUSD -2.6K
NDX -7.4K
XTIUSD -96
USDJPY -975
TSLA 1.1K
WS30 7
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +3 444.36 USD
Schlechtester Trade: -1 539 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +174.10 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 614.67 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-Live01
0.33 × 3
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
FXOpen-MT5
1.00 × 3
Darwinex-Live
1.14 × 365
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.65 × 34
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.50 × 2
PrimeCodex-MT5
2.58 × 24
XMGlobal-MT5 2
4.00 × 6
VantageFXInternational-Live
4.36 × 25
TradeMaxGlobal-Live
4.40 × 611
Pepperstone-MT5-Live01
4.46 × 13
Swissquote-Server
4.65 × 120
AdmiralMarkets-Live
5.24 × 83
KuberaCapitalMarkets-Server
5.57 × 14
GBEbrokers-LIVE
6.00 × 1
IFCMarketsLtd-Real
6.14 × 7
noch 7 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.10.23 04:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 09:44
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.92% of days out of 122 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 00:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 02:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 15:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 18:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.01 12:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
DCA MASTER
30 USD pro Monat
87%
0
0
USD
188K
USD
27
99%
5 686
65%
15%
1.56
15.34
USD
26%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.