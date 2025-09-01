Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ZealCapitalMarketSC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live26 0.00 × 10 AdmiralMarkets-Live3 0.00 × 1 ZealCapitalMarketSC-Live02 0.00 × 6 FusionMarkets-Live 2 0.00 × 15 FxPro.com-Real07 0.50 × 2 TMGM.TradeMax-Live9 2.50 × 2 DBGMarkets-Live 3.04 × 543