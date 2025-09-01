- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
178
Gewinntrades:
140 (78.65%)
Verlusttrades:
38 (21.35%)
Bester Trade:
15.75 USD
Schlechtester Trade:
-38.94 USD
Bruttoprofit:
402.52 USD (53 278 pips)
Bruttoverlust:
-387.76 USD (54 857 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
25 (70.25 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
70.25 USD (25)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
8.53%
Letzter Trade:
49 Minuten
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
8 Tage
Erholungsfaktor:
0.06
Long-Positionen:
77 (43.26%)
Short-Positionen:
101 (56.74%)
Profit-Faktor:
1.04
Mathematische Gewinnerwartung:
0.08 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.88 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.20 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-156.35 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-193.51 USD (7)
Wachstum pro Monat :
3.16%
Jahresprognose:
38.39%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2.85 USD
Maximaler:
227.36 USD (31.38%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
33.46% (227.36 USD)
Kapital:
52.14% (238.18 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|63
|NZDCAD
|40
|AUDNZD
|20
|GBPCHF
|14
|GBPJPY
|14
|EURAUD
|10
|USDJPY
|9
|EURJPY
|6
|USDCHF
|2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|88
|NZDCAD
|59
|AUDNZD
|-139
|GBPCHF
|-63
|GBPJPY
|57
|EURAUD
|28
|USDJPY
|59
|EURJPY
|-84
|USDCHF
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|12K
|NZDCAD
|6.8K
|AUDNZD
|-25K
|GBPCHF
|-5K
|GBPJPY
|8.6K
|EURAUD
|4.3K
|USDJPY
|8.9K
|EURJPY
|-13K
|USDCHF
|720
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ZealCapitalMarketSC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 10
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
ZealCapitalMarketSC-Live02
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 15
|
FxPro.com-Real07
|0.50 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live9
|2.50 × 2
|
DBGMarkets-Live
|3.04 × 543
Keine Bewertungen
