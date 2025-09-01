SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Raiden AUD
Christia Nency Tri

Raiden AUD

Christia Nency Tri
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
24 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 9%
ZealCapitalMarketSC-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
178
Gewinntrades:
140 (78.65%)
Verlusttrades:
38 (21.35%)
Bester Trade:
15.75 USD
Schlechtester Trade:
-38.94 USD
Bruttoprofit:
402.52 USD (53 278 pips)
Bruttoverlust:
-387.76 USD (54 857 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
25 (70.25 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
70.25 USD (25)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
8.53%
Letzter Trade:
49 Minuten
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
8 Tage
Erholungsfaktor:
0.06
Long-Positionen:
77 (43.26%)
Short-Positionen:
101 (56.74%)
Profit-Faktor:
1.04
Mathematische Gewinnerwartung:
0.08 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.88 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.20 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-156.35 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-193.51 USD (7)
Wachstum pro Monat :
3.16%
Jahresprognose:
38.39%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2.85 USD
Maximaler:
227.36 USD (31.38%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
33.46% (227.36 USD)
Kapital:
52.14% (238.18 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD 63
NZDCAD 40
AUDNZD 20
GBPCHF 14
GBPJPY 14
EURAUD 10
USDJPY 9
EURJPY 6
USDCHF 2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 88
NZDCAD 59
AUDNZD -139
GBPCHF -63
GBPJPY 57
EURAUD 28
USDJPY 59
EURJPY -84
USDCHF 9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 12K
NZDCAD 6.8K
AUDNZD -25K
GBPCHF -5K
GBPJPY 8.6K
EURAUD 4.3K
USDJPY 8.9K
EURJPY -13K
USDCHF 720
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +15.75 USD
Schlechtester Trade: -39 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 25
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +70.25 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -156.35 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ZealCapitalMarketSC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 10
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
ZealCapitalMarketSC-Live02
0.00 × 6
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 15
FxPro.com-Real07
0.50 × 2
TMGM.TradeMax-Live9
2.50 × 2
DBGMarkets-Live
3.04 × 543
Keine Bewertungen
2025.12.22 01:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 19:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 18:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 16:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 16:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 02:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 07:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 22:19
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.18 16:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 15:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 14:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 13:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 10:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 03:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 02:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 00:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 22:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 03:14
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.13% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 02:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 04:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.