Trades insgesamt:
458
Gewinntrades:
216 (47.16%)
Verlusttrades:
242 (52.84%)
Bester Trade:
240.00 BRL
Schlechtester Trade:
-120.00 BRL
Bruttoprofit:
1 633.00 BRL (5 490 pips)
Bruttoverlust:
-1 854.00 BRL (6 715 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
22 (144.00 BRL)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
240.00 BRL (1)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
0.09%
Max deposit load:
54.61%
Letzter Trade:
21 Stunden
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
47 Sekunden
Erholungsfaktor:
-0.35
Long-Positionen:
221 (48.25%)
Short-Positionen:
237 (51.75%)
Profit-Faktor:
0.88
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.48 BRL
Durchschnittlicher Profit:
7.56 BRL
Durchschnittlicher Verlust:
-7.66 BRL
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-47.00 BRL)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-120.00 BRL (1)
Wachstum pro Monat :
1.67%
Jahresprognose:
20.23%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
479.00 BRL
Maximaler:
623.00 BRL (54.46%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
31.05% (622.00 BRL)
Kapital:
1.54% (18.00 BRL)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|WINV25
|324
|WINZ25
|88
|WINQ25
|44
|WING26
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|WINV25
|-187
|WINZ25
|80
|WINQ25
|10
|WING26
|-1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|WINV25
|-2.1K
|WINZ25
|500
|WINQ25
|405
|WING26
|-10
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
Bester Trade: +240.00 BRL
Schlechtester Trade: -120 BRL
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +144.00 BRL
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -47.00 BRL
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XPMT5-PRD" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
