SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / RAPTOR STL10 TKP20
Joao Luiz Savioli Filho

RAPTOR STL10 TKP20

Joao Luiz Savioli Filho
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
22 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 2%
XPMT5-PRD
1:1
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
458
Gewinntrades:
216 (47.16%)
Verlusttrades:
242 (52.84%)
Bester Trade:
240.00 BRL
Schlechtester Trade:
-120.00 BRL
Bruttoprofit:
1 633.00 BRL (5 490 pips)
Bruttoverlust:
-1 854.00 BRL (6 715 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
22 (144.00 BRL)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
240.00 BRL (1)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
0.09%
Max deposit load:
54.61%
Letzter Trade:
21 Stunden
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
47 Sekunden
Erholungsfaktor:
-0.35
Long-Positionen:
221 (48.25%)
Short-Positionen:
237 (51.75%)
Profit-Faktor:
0.88
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.48 BRL
Durchschnittlicher Profit:
7.56 BRL
Durchschnittlicher Verlust:
-7.66 BRL
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-47.00 BRL)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-120.00 BRL (1)
Wachstum pro Monat :
1.67%
Jahresprognose:
20.23%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
479.00 BRL
Maximaler:
623.00 BRL (54.46%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
31.05% (622.00 BRL)
Kapital:
1.54% (18.00 BRL)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
WINV25 324
WINZ25 88
WINQ25 44
WING26 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
WINV25 -187
WINZ25 80
WINQ25 10
WING26 -1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
WINV25 -2.1K
WINZ25 500
WINQ25 405
WING26 -10
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +240.00 BRL
Schlechtester Trade: -120 BRL
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +144.00 BRL
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -47.00 BRL

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XPMT5-PRD" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

XPMT5-PRD
7.50 × 4
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.29 20:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 19:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 11:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.28 14:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.81% of days out of 123 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 18:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 12:22
No swaps are charged
2025.11.14 12:22
No swaps are charged
2025.11.14 08:13
No swaps are charged on the signal account
2025.11.13 19:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 18:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 17:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.10 13:34
No swaps are charged
2025.11.10 13:34
No swaps are charged
2025.11.10 10:19
No swaps are charged on the signal account
2025.11.02 10:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.02 10:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.23 14:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
RAPTOR STL10 TKP20
30 USD pro Monat
2%
0
0
USD
529
BRL
22
100%
458
47%
0%
0.88
-0.48
BRL
31%
1:1
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.