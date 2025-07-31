SignaleKategorien
Md Hasanuzzaman Khan

Surepips47

Md Hasanuzzaman Khan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
21 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 10%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
323
Gewinntrades:
240 (74.30%)
Verlusttrades:
83 (25.70%)
Bester Trade:
47.94 USD
Schlechtester Trade:
-56.36 USD
Bruttoprofit:
1 423.28 USD (886 064 pips)
Bruttoverlust:
-1 233.90 USD (619 845 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
22 (77.30 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
135.37 USD (16)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
17.49%
Max deposit load:
10.04%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
43
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
1.10
Long-Positionen:
141 (43.65%)
Short-Positionen:
182 (56.35%)
Profit-Faktor:
1.15
Mathematische Gewinnerwartung:
0.59 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.93 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-14.87 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-20.43 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-170.41 USD (8)
Wachstum pro Monat :
1.89%
Jahresprognose:
22.99%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1.35 USD
Maximaler:
172.01 USD (7.30%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.75% (176.81 USD)
Kapital:
13.52% (221.47 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 83
BTCUSD 74
USDJPY 35
EURUSD 28
EURAUD 27
GBPJPY 26
GBPAUD 13
GBPUSD 11
AUDUSD 11
EURJPY 3
EURNZD 3
NZDUSD 2
NZDJPY 2
XAGUSD 2
USDCHF 1
CHFJPY 1
EURCAD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 55
BTCUSD 64
USDJPY -25
EURUSD 21
EURAUD 14
GBPJPY -4
GBPAUD 12
GBPUSD 15
AUDUSD -13
EURJPY 7
EURNZD -27
NZDUSD -8
NZDJPY -6
XAGUSD 66
USDCHF 20
CHFJPY 0
EURCAD 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 19K
BTCUSD 245K
USDJPY -388
EURUSD 603
EURAUD 879
GBPJPY 509
GBPAUD 616
GBPUSD 389
AUDUSD -179
EURJPY 252
EURNZD -872
NZDUSD -143
NZDJPY -144
XAGUSD 302
USDCHF 331
CHFJPY 3
EURCAD 2
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +47.94 USD
Schlechtester Trade: -56 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +77.30 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -20.43 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
FXView-Live
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.56 × 959
ForexClub-MT5 Real Server
0.90 × 21
FPMarketsLLC-Live
1.13 × 53
FusionMarkets-Live
1.19 × 64
ICTrading-MT5-4
1.22 × 226
GOMarketsMU-Live
1.50 × 26
Exness-MT5Real15
1.54 × 445
Exness-MT5Real12
1.57 × 156
ICMarketsSC-MT5
2.00 × 2
PlexyTrade-Server01
2.00 × 1
AquaFunded-Server
2.00 × 1
OctaFX-Real2
3.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
3.67 × 378
Exness-MT5Real11
4.00 × 11
Exness-MT5Real6
5.35 × 63
Ava-Real 1-MT5
5.42 × 19
VantageInternational-Live
5.71 × 154
Exness-MT5Real
5.82 × 155
Exness-MT5Real3
5.92 × 36
noch 21 ...
