Yaroslav Gnidets

US500

Yaroslav Gnidets
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
36 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 110%
RoboForex-ECN
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
269
Gewinntrades:
216 (80.29%)
Verlusttrades:
53 (19.70%)
Bester Trade:
2.69 USD
Schlechtester Trade:
-0.91 USD
Bruttoprofit:
31.85 USD (22 733 pips)
Bruttoverlust:
-17.59 USD (15 932 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
53 (1.84 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
10.08 USD (43)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
81.76%
Max deposit load:
19.80%
Letzter Trade:
3 Minuten
Trades pro Woche:
30
Durchschn. Haltezeit:
15 Stunden
Erholungsfaktor:
3.54
Long-Positionen:
163 (60.59%)
Short-Positionen:
106 (39.41%)
Profit-Faktor:
1.81
Mathematische Gewinnerwartung:
0.05 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.15 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.33 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-2.84 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2.84 USD (11)
Wachstum pro Monat :
53.16%
Jahresprognose:
645.03%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.40 USD
Maximaler:
4.03 USD (22.83%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
18.40% (4.03 USD)
Kapital:
6.57% (1.37 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
.US500Cash 240
USDJPY 22
USDCHF 4
EURUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
.US500Cash 8
USDJPY 4
USDCHF 1
EURUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
.US500Cash 5.8K
USDJPY 777
USDCHF 120
EURUSD 93
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2.69 USD
Schlechtester Trade: -1 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 43
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1.84 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2.84 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

VantageFX-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.43 × 14
RoboForex-ECN
0.56 × 2876
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarkets-MT5
1.00 × 9
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 302
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.36 × 348
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
GMI3-Real
2.00 × 6
Exness-MT5Real28
2.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
Keine Bewertungen
2025.12.09 21:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 14:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.01 18:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 18:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 08:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 14:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 15:48
Share of trading days is too low
2025.08.05 14:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 14:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 20:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.30 17:33
Trading operations on the account were performed for only 13 days. This comprises 13% of days out of the 100 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 17:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1% of days out of 100 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 17:33
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
US500
30 USD pro Monat
110%
0
0
USD
27
USD
36
0%
269
80%
82%
1.81
0.05
USD
18%
1:500
