Andreas Andri

Risewolves KVB

Andreas Andri
0 Bewertungen
41 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -7%
KVBFuturesIndonesia-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
663
Gewinntrades:
512 (77.22%)
Verlusttrades:
151 (22.78%)
Bester Trade:
196.00 USD
Schlechtester Trade:
-722.50 USD
Bruttoprofit:
15 507.99 USD (86 291 pips)
Bruttoverlust:
-16 212.24 USD (87 675 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
65 (1 337.16 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 466.54 USD (33)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
16.34%
Max deposit load:
2.52%
Letzter Trade:
7 Stunden
Trades pro Woche:
101
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.28
Long-Positionen:
427 (64.40%)
Short-Positionen:
236 (35.60%)
Profit-Faktor:
0.96
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.06 USD
Durchschnittlicher Profit:
30.29 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-107.37 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-792.24 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 004.20 USD (2)
Wachstum pro Monat :
-17.62%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
875.65 USD
Maximaler:
2 556.90 USD (21.89%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
21.89% (2 557.10 USD)
Kapital:
6.41% (664.60 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDu 590
GBPUSDu 59
EURUSDu 14
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDu -200
GBPUSDu -356
EURUSDu -149
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDu 3.5K
GBPUSDu -3.5K
EURUSDu -1.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +196.00 USD
Schlechtester Trade: -723 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 33
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 337.16 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -792.24 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "KVBFuturesIndonesia-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.24 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 20:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.36% of days out of 276 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 05:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 02:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 20:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.37% of days out of 270 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 15:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 11:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 15:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 14:23
No swaps are charged
2025.11.21 14:23
No swaps are charged
2025.11.21 10:14
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 11:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 10:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 06:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.41% of days out of 243 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 02:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 08:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.41% of days out of 241 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 03:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.11 21:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 20:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.42% of days out of 239 days of the signal's entire lifetime.
Kopieren

