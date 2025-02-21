KurseKategorien
TPIC: TPI Composites Inc

0.13 USD 0.11 (45.83%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TPIC hat sich für heute um -45.83% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.11 bis zu einem Hoch von 0.15 gehandelt.

Verfolgen Sie die TPI Composites Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
0.11 0.15
Jahresspanne
0.11 5.15
Vorheriger Schlusskurs
0.24
Eröffnung
0.12
Bid
0.13
Ask
0.43
Tief
0.11
Hoch
0.15
Volumen
18.327 K
Tagesänderung
-45.83%
Monatsänderung
-83.54%
6-Monatsänderung
-88.60%
Jahresänderung
-96.98%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K