SRDX: Surmodics Inc
32.44 USD 0.22 (0.68%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SRDX hat sich für heute um 0.68% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 32.24 bis zu einem Hoch von 32.87 gehandelt.
Verfolgen Sie die Surmodics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
32.24 32.87
Jahresspanne
26.00 40.39
- Vorheriger Schlusskurs
- 32.22
- Eröffnung
- 32.45
- Bid
- 32.44
- Ask
- 32.74
- Tief
- 32.24
- Hoch
- 32.87
- Volumen
- 60
- Tagesänderung
- 0.68%
- Monatsänderung
- -4.02%
- 6-Monatsänderung
- 7.56%
- Jahresänderung
- -16.09%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K