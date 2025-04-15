Währungen / QD
QD: Qudian Inc American Depositary Shares, each representing one Cl
3.92 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von QD hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.92 bis zu einem Hoch von 3.93 gehandelt.
Verfolgen Sie die Qudian Inc American Depositary Shares, each representing one Cl-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
QD News
- Evolv Technologies, Precigen, Hesai Group And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Evolv Technologies (NASDAQ:EVLV)
- Qudian revenue plunges 93.5% in Q2 as company exits delivery business
- SAIC, Tesla And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Algoma Steel Group (NASDAQ:ASTL), Arvinas (NASDAQ:ARVN)
- Qudian Inc. reports Q1 2025 financial results
- Qudian Inc. Reports First Quarter 2025 Unaudited Financial Results
- Qudian: Balance Sheet Strength Gives The Income Statement Time To Improve (NYSE:QD)
Tagesspanne
3.92 3.93
Jahresspanne
2.02 5.08
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.92
- Eröffnung
- 3.93
- Bid
- 3.92
- Ask
- 4.22
- Tief
- 3.92
- Hoch
- 3.93
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- -13.27%
- 6-Monatsänderung
- 44.12%
- Jahresänderung
- 84.04%
