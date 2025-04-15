KurseKategorien
Währungen / QD
Zurück zum Aktien

QD: Qudian Inc American Depositary Shares, each representing one Cl

3.92 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von QD hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.92 bis zu einem Hoch von 3.93 gehandelt.

Verfolgen Sie die Qudian Inc American Depositary Shares, each representing one Cl-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

QD News

Tagesspanne
3.92 3.93
Jahresspanne
2.02 5.08
Vorheriger Schlusskurs
3.92
Eröffnung
3.93
Bid
3.92
Ask
4.22
Tief
3.92
Hoch
3.93
Volumen
3
Tagesänderung
0.00%
Monatsänderung
-13.27%
6-Monatsänderung
44.12%
Jahresänderung
84.04%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K