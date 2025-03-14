Währungen / PTMN
PTMN: Portman Ridge Finance Corporation - Closed End Fund
12.27 USD 0.17 (1.40%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PTMN hat sich für heute um 1.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.20 bis zu einem Hoch von 12.46 gehandelt.
Verfolgen Sie die Portman Ridge Finance Corporation - Closed End Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
PTMN News
- Portman Ridge Finance to change name to BCP Investment Corporation
- Portman Ridge Q2 2025 slides: NAV declines amid strategic transformation
- Portman Ridge Finance earnings missed by $0.03, revenue fell short of estimates
- Portman Ridge (PTMN) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- TPG Inc. (TPG) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Franklin Resources (BEN) Q3 Earnings and Revenues Top Estimates
- Logan Ridge Finance completes merger with Portman Ridge, delists from NASDAQ
- Portman Ridge completes merger with Logan Ridge, plans rebranding
- BDC Weekly Review: State Street Reboots Its Private Credit Effort
- FS KKR Capital: A Risky Yield, But I Think The Dividend Remains Safe For 2025 (NYSE:FSK)
- BDC Weekly Review: Portman Ridge Finance Wants To Start Over
- Portman Ridge shareholders approve merger with Logan Ridge Finance
- Portman Ridge Finance: Two Wrongs Don't Make A Right (NASDAQ:PTMN)
- Portman Ridge to change name, ticker and shift to monthly distributions
- BDC Weekly Review: Questions About BDC Income And Price Trends
- Portman Ridge Finance: Q1 Earnings Reveal More Downside Risks (NASDAQ:PTMN)
- Two BDCs For 60 Cents On The Dollar: 1 To Buy And 1 To Avoid
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of March 24, 2025 - TipRanks.com
- Portman Ridge Finance: NAV Continues To Slide (Rating Downgrade) (NASDAQ:PTMN)
- Portman Ridge Finance Corporation (PTMN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
12.20 12.46
Jahresspanne
11.48 18.92
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.10
- Eröffnung
- 12.20
- Bid
- 12.27
- Ask
- 12.57
- Tief
- 12.20
- Hoch
- 12.46
- Volumen
- 134
- Tagesänderung
- 1.40%
- Monatsänderung
- 0.25%
- 6-Monatsänderung
- -29.68%
- Jahresänderung
- -34.03%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K