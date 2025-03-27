KurseKategorien
Währungen / PRTG
Zurück zum Aktien

PRTG: Portage Biotech Inc

6.84 USD 0.12 (1.72%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PRTG hat sich für heute um -1.72% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.80 bis zu einem Hoch von 9.43 gehandelt.

Verfolgen Sie die Portage Biotech Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PRTG News

Tagesspanne
6.80 9.43
Jahresspanne
2.95 15.82
Vorheriger Schlusskurs
6.96
Eröffnung
7.60
Bid
6.84
Ask
7.14
Tief
6.80
Hoch
9.43
Volumen
750
Tagesänderung
-1.72%
Monatsänderung
-5.66%
6-Monatsänderung
-26.92%
Jahresänderung
3.32%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K