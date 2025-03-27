Währungen / PRTG
PRTG: Portage Biotech Inc
6.84 USD 0.12 (1.72%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PRTG hat sich für heute um -1.72% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.80 bis zu einem Hoch von 9.43 gehandelt.
Verfolgen Sie die Portage Biotech Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
6.80 9.43
Jahresspanne
2.95 15.82
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.96
- Eröffnung
- 7.60
- Bid
- 6.84
- Ask
- 7.14
- Tief
- 6.80
- Hoch
- 9.43
- Volumen
- 750
- Tagesänderung
- -1.72%
- Monatsänderung
- -5.66%
- 6-Monatsänderung
- -26.92%
- Jahresänderung
- 3.32%
