PRO: PROS Holdings Inc
16.40 USD 0.55 (3.47%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PRO hat sich für heute um 3.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.77 bis zu einem Hoch von 16.41 gehandelt.
Verfolgen Sie die PROS Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
PRO News
- PROS Holdings Q2: Subscription Momentum Should Fuel Margin Expansion Ahead (NYSE:PRO)
- Earnings call transcript: PROS Holdings’ Q2 2025 earnings beat forecasts
- PROS earnings beat by $0.07, revenue topped estimates
- Here's What Key Metrics Tell Us About Pros Holdings (PRO) Q2 Earnings
- Pros Holdings (PRO) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
Tagesspanne
15.77 16.41
Jahresspanne
13.61 29.24
- Vorheriger Schlusskurs
- 15.85
- Eröffnung
- 16.27
- Bid
- 16.40
- Ask
- 16.70
- Tief
- 15.77
- Hoch
- 16.41
- Volumen
- 1.495 K
- Tagesänderung
- 3.47%
- Monatsänderung
- 7.75%
- 6-Monatsänderung
- -13.64%
- Jahresänderung
- -11.78%
