KurseKategorien
Währungen / PRO
Zurück zum Aktien

PRO: PROS Holdings Inc

16.40 USD 0.55 (3.47%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PRO hat sich für heute um 3.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.77 bis zu einem Hoch von 16.41 gehandelt.

Verfolgen Sie die PROS Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PRO News

Tagesspanne
15.77 16.41
Jahresspanne
13.61 29.24
Vorheriger Schlusskurs
15.85
Eröffnung
16.27
Bid
16.40
Ask
16.70
Tief
15.77
Hoch
16.41
Volumen
1.495 K
Tagesänderung
3.47%
Monatsänderung
7.75%
6-Monatsänderung
-13.64%
Jahresänderung
-11.78%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K