KurseKategorien
Währungen / OTRK
Zurück zum Aktien

OTRK: Ontrak Inc

0.33 USD 0.04 (10.81%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von OTRK hat sich für heute um -10.81% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.31 bis zu einem Hoch von 0.39 gehandelt.

Verfolgen Sie die Ontrak Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

OTRK News

Tagesspanne
0.31 0.39
Jahresspanne
0.23 5.53
Vorheriger Schlusskurs
0.37
Eröffnung
0.39
Bid
0.33
Ask
0.63
Tief
0.31
Hoch
0.39
Volumen
1.870 K
Tagesänderung
-10.81%
Monatsänderung
26.92%
6-Monatsänderung
-78.00%
Jahresänderung
-89.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K