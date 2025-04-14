Währungen / OTRK
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
OTRK: Ontrak Inc
0.33 USD 0.04 (10.81%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OTRK hat sich für heute um -10.81% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.31 bis zu einem Hoch von 0.39 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ontrak Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
OTRK News
- Ontrak board approves Chapter 7 bankruptcy filing and directors resign
- Will Ontrak, Inc. (OTRK) Report Negative Q2 Earnings? What You Should Know
- Elanco Animal Health Incorporated (ELAN) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- The Pennant Group, Inc. (PNTG) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Why Astera Labs Shares Are Trading Higher By Over 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Astera Labs (NASDAQ:ALAB), Digital Turbine (NASDAQ:APPS)
- Why CommScope Shares Are Trading Higher By Around 40%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL), ATA Creativity Global (NASDAQ:AACG)
- Alphabet To Rally Around 26%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Crown Holdings (NYSE:CCK), AutoNation (NYSE:AN)
- Ontrak amends agreement with Acuitas for up to $8.45 million in new convertible notes
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.00%
- Ontrak prices $4 million public offering of common stock and warrants
- Ontrak Health Announces Expansion of Engage Solution for Sentara Health Plans Self-funded Employer Customers
- Earnings call transcript: Ontrak Inc faces revenue drop in Q1 2025
- Ontrak secures up to $10 million in financing from Acuitas Capital
- Ontrak secures $10 million for behavioral health growth
- Ontrak Health to Report 2025 First Quarter Financial Results on May 20, 2025
- Ontrak, Inc. (OTRK) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
0.31 0.39
Jahresspanne
0.23 5.53
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.37
- Eröffnung
- 0.39
- Bid
- 0.33
- Ask
- 0.63
- Tief
- 0.31
- Hoch
- 0.39
- Volumen
- 1.870 K
- Tagesänderung
- -10.81%
- Monatsänderung
- 26.92%
- 6-Monatsänderung
- -78.00%
- Jahresänderung
- -89.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K