ONVO: Organovo Holdings Inc
2.04 USD 0.03 (1.49%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ONVO hat sich für heute um 1.49% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.94 bis zu einem Hoch von 2.16 gehandelt.
Verfolgen Sie die Organovo Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ONVO News
- Dow Surges Over 200 Points; US Crude Oil Inventories Increase More than Expected - BGM Group (NASDAQ:BGM), Aterian (NASDAQ:ATER)
- Nasdaq Gains Over 1%; Williams-Sonoma Shares Plunge After Q4 Results - Aterian (NASDAQ:ATER), FST (NASDAQ:KBSX)
- M&A News: Eli Lilly (LLY) Expands IBD Pipeline with Organovo’s FXR Program - TipRanks.com
- Dow Surges 200 Points; Keurig Dr Pepper Posts Upbeat Earnings - AdaptHealth (NASDAQ:AHCO), Bitdeer Technologies (NASDAQ:BTDR)
- Nasdaq Dips 1.5%; Home Depot Issues Weak Forecast - Femto Technologies (NASDAQ:FMTO), Home Depot (NYSE:HD)
- Why Eli Lilly Stock Popped Today
- Why Organovo (ONVO) Stock Is Skyrocketing - Organovo Holdings (NASDAQ:ONVO)
Tagesspanne
1.94 2.16
Jahresspanne
0.25 4.15
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.01
- Eröffnung
- 2.16
- Bid
- 2.04
- Ask
- 2.34
- Tief
- 1.94
- Hoch
- 2.16
- Volumen
- 286
- Tagesänderung
- 1.49%
- Monatsänderung
- -8.93%
- 6-Monatsänderung
- 353.33%
- Jahresänderung
- 108.16%
