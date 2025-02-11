Währungen / NLSP
NLSP: NLS Pharmaceutics Ltd
2.09 USD 0.03 (1.46%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NLSP hat sich für heute um 1.46% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.93 bis zu einem Hoch von 2.12 gehandelt.
Verfolgen Sie die NLS Pharmaceutics Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
1.93 2.12
Jahresspanne
1.30 5.64
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.06
- Eröffnung
- 1.93
- Bid
- 2.09
- Ask
- 2.39
- Tief
- 1.93
- Hoch
- 2.12
- Volumen
- 77
- Tagesänderung
- 1.46%
- Monatsänderung
- -0.48%
- 6-Monatsänderung
- 43.15%
- Jahresänderung
- -57.26%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K