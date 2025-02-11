KurseKategorien
Währungen / NLSP
Zurück zum Aktien

NLSP: NLS Pharmaceutics Ltd

2.09 USD 0.03 (1.46%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NLSP hat sich für heute um 1.46% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.93 bis zu einem Hoch von 2.12 gehandelt.

Verfolgen Sie die NLS Pharmaceutics Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NLSP News

Tagesspanne
1.93 2.12
Jahresspanne
1.30 5.64
Vorheriger Schlusskurs
2.06
Eröffnung
1.93
Bid
2.09
Ask
2.39
Tief
1.93
Hoch
2.12
Volumen
77
Tagesänderung
1.46%
Monatsänderung
-0.48%
6-Monatsänderung
43.15%
Jahresänderung
-57.26%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K