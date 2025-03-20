Währungen / MOGO
MOGO: Mogo Inc
1.99 USD 0.06 (3.11%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MOGO hat sich für heute um 3.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.90 bis zu einem Hoch von 2.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die Mogo Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MOGO News
- FUTU Soars 222% in a Year & Beats Industry: How to Play the Stock Now?
- 6 Undervalued Semiconductor And Software Stocks Flashing Strong Value Signals - IPG Photonics (NASDAQ:IPGP), inTest (AMEX:INTT)
- Mogo Q2 2025 presentation: Wealth revenue surges 48% as crypto strategy expands
- Mogo Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:MOGO)
- Mogo Inc. (MOGO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Mogo Inc (MOGO) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Mogo expects liquidity boost from WonderFi-Robinhood deal
- Mogo Pops 4.5% After Doubling Down on Bitcoin and Gold
- Mogo stock rises after strategic investment in Digital Commodities
- Mogo acquires 9% stake in Digital Commodities Capital for $1 million
- Mogo acquires 9% stake in bitcoin and gold-focused Digital Commodities
- Mogo repurchases 2% of outstanding shares in Q2 2025
- Mogo stock soars after announcing C$50M Bitcoin allocation strategy
- Why Datadog Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aebi Schmidt Holding (NASDAQ:AEBI), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.02%
- Morning News Wrap-Up: Wednesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- US Stocks Mixed; UniFirst Shares Fall After Q3 Results - BioNexus Gene Lab (NASDAQ:BGLC), Blue Gold (NASDAQ:BGL)
- Mogo stock soars after $50 million Bitcoin allocation plan
- Mogo to allocate up to $50 million to bitcoin as strategic asset
- Mogo Announces $50M Bitcoin Treasury Authorization, Strategic Alignment with Bitcoin Across the Organization
- Mogo Applies to Extend the Expiry Dates of Certain Warrants
- Robinhood surges nearly 10% on WonderFi deal; Mizuho sees Canada growth potential
- Mogo Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:MOGO)
- Mogo Inc. (MOGO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
1.90 2.00
Jahresspanne
0.74 3.83
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.93
- Eröffnung
- 1.94
- Bid
- 1.99
- Ask
- 2.29
- Tief
- 1.90
- Hoch
- 2.00
- Volumen
- 178
- Tagesänderung
- 3.11%
- Monatsänderung
- 12.43%
- 6-Monatsänderung
- 128.74%
- Jahresänderung
- 68.64%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K