Währungen / MEIP
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
MEIP: MEI Pharma Inc
3.07 USD 0.29 (10.43%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MEIP hat sich für heute um 10.43% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.85 bis zu einem Hoch von 3.25 gehandelt.
Verfolgen Sie die MEI Pharma Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- H4
- D1
- W1
- MN
MEIP News
- Why Robinhood Shares Are Trading Higher By Over 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - CDT Equity (NASDAQ:CDT), Acrivon Therapeutics (NASDAQ:ACRV)
- GreenWood Investors First Half 2025 Letter
- MEI Pharma Chooses Not Bitcoin, Not Ethereum, But Litecoin As Treasury Asset
- MEI Pharma acquires $100 million in Litecoin for treasury strategy
- MEI Pharma adopts Litecoin as treasury reserve in $100 million deal
- MEI Pharma closes $100 million placement to adopt Litecoin treasury strategy
- Why Is MEI Pharma Stock (MEIP) Up 85% Today? - TipRanks.com
- Why Is MEI Pharma Stock Soaring On Friday? - MEI Pharma (NASDAQ:MEIP)
- Dow Falls Over 200 Points; 3M Earnings Top Views - Draganfly (NASDAQ:DPRO), Blaize Holdings (NASDAQ:BZAI)
- First Strategy, Now MEI Pharma: Litecoin Joins Bitcoin As Treasury Asset - MEI Pharma (NASDAQ:MEIP)
- US Stocks Mixed; American Express Posts Upbeat Q2 Results - American Express (NYSE:AXP), Blaize Holdings (NASDAQ:BZAI)
- GSR Leads $100M Private Placement into Nasdaq-listed MEI Pharma to Launch First Institutional Litecoin Treasury Strategy Alongside Charlie Lee
- MEI Pharma raises $100 million to adopt Litecoin as treasury asset
- MEI Pharma stock soars after announcing $100 million Litecoin treasury strategy
- MEI Pharma to adopt Litecoin as treasury reserve in $100 million deal
Tagesspanne
2.85 3.25
Jahresspanne
1.46 9.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.78
- Eröffnung
- 2.89
- Bid
- 3.07
- Ask
- 3.37
- Tief
- 2.85
- Hoch
- 3.25
- Volumen
- 7.271 K
- Tagesänderung
- 10.43%
- Monatsänderung
- -35.37%
- 6-Monatsänderung
- 39.55%
- Jahresänderung
- 6.23%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K