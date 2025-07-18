KurseKategorien
MEIP: MEI Pharma Inc

3.07 USD 0.29 (10.43%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MEIP hat sich für heute um 10.43% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.85 bis zu einem Hoch von 3.25 gehandelt.

Verfolgen Sie die MEI Pharma Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
2.85 3.25
Jahresspanne
1.46 9.00
Vorheriger Schlusskurs
2.78
Eröffnung
2.89
Bid
3.07
Ask
3.37
Tief
2.85
Hoch
3.25
Volumen
7.271 K
Tagesänderung
10.43%
Monatsänderung
-35.37%
6-Monatsänderung
39.55%
Jahresänderung
6.23%
