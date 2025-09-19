Währungen / KNW
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
KNW: Know Labs Inc
2.14 USD 0.08 (3.88%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KNW hat sich für heute um 3.88% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.00 bis zu einem Hoch von 2.17 gehandelt.
Verfolgen Sie die Know Labs Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
2.00 2.17
Jahresspanne
0.08 9.47
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.06
- Eröffnung
- 2.16
- Bid
- 2.14
- Ask
- 2.44
- Tief
- 2.00
- Hoch
- 2.17
- Volumen
- 658
- Tagesänderung
- 3.88%
- Monatsänderung
- -20.74%
- 6-Monatsänderung
- -20.74%
- Jahresänderung
- 590.32%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K