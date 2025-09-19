KurseKategorien
Währungen / KNW
Zurück zum Aktien

KNW: Know Labs Inc

2.14 USD 0.08 (3.88%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von KNW hat sich für heute um 3.88% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.00 bis zu einem Hoch von 2.17 gehandelt.

Verfolgen Sie die Know Labs Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
2.00 2.17
Jahresspanne
0.08 9.47
Vorheriger Schlusskurs
2.06
Eröffnung
2.16
Bid
2.14
Ask
2.44
Tief
2.00
Hoch
2.17
Volumen
658
Tagesänderung
3.88%
Monatsänderung
-20.74%
6-Monatsänderung
-20.74%
Jahresänderung
590.32%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K