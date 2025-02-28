Währungen / KIND
KIND: Nextdoor Holdings Inc Class A
1.88 USD 0.01 (0.53%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KIND hat sich für heute um 0.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.82 bis zu einem Hoch von 1.96 gehandelt.
Verfolgen Sie die Nextdoor Holdings Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Handelsanwendungen für KIND
LastStand Type12 Sniper
Nothpone Thamrongarchariyakul
LastStand Type12 Sniper Expert Advisor basierend auf Supertrend Indikator LastStand Type12 Sniper ist ein Expert Advisor, der den Einstieg in den Handel anhand der Signale des Supertrend-Indikators automatisiert. Er ist so konzipiert, dass er mehrere Ausführungsstile und Risikomanagement-Präferenzen unterstützt. Hauptmerkmale: Handelseinträge basierend auf dem Supertrend-Indikator Option zur Verwendung von Stop Loss und Take Profit basierend auf dem Indikatorbereich Anpassbares Risiko:Gewinn-Ve
Boom and Crash AI
Godbless C Nygu
Boom- und Crash-Indizes sind synthetische Indizes von Deriv , die so programmiert sind, dass sie steigende und fallende reale Geldmärkte widerspiegeln. Mit anderen Worten: Sie verhalten sich genau wie ein steigender (Boom) oder fallender (Crash) Finanzmarkt. WICHTIG! Nach dem Kauf senden Sie mir bitte eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Installationsanweisungen zu erhalten. Boom und Crash AI wurde entwickelt, um dem Markttrend zu folgen. Dieser EA wurde erstellt, u
Casablanca FX EA
Nabil Lachhab
Der Casablanca FX EA ist eine Trendfolgestrategie, die speziell für die australische Währung AUD entwickelt wurde. Es ist eine tägliche Strategie, die in Bezug auf die Minimierung der Handelskosten und das Rauschen entscheidend ist . Dieser EA bietet volle Transparenz, da er dem Benutzer Zugang zu allen möglichen Einstellungsparametern gibt Dieser EA verwendet keine Martingale- und/oder Grid-Funktionalitäten. Bitte gehen Sie verantwortungsvoll mit Ihren Handelsgeldern um und setzen Sie nur Geld
Multicurrency MT5
Nabil Lachhab
Der Multicurrency Trend EA basiert auf der Kombination mehrerer Forex-Paare, um die allgemeine Trendrichtung zu finden. Es handelt sich um eine tägliche Strategie, die für die Minimierung der Handelskosten und des Rauschens auf dem Markt aufgrund des häufigen Handels entscheidend ist. Dieser EA bietet volle Transparenz, da er dem Benutzer Zugang zu allen möglichen Einstellungsparametern gibt Dieser EA verwendet keine Martingale- und/oder Grid-Funktionalitäten. Bitte gehen Sie verantwortungsvoll
VVWAP Bandas
Edipaulo Zanella
Tägliche VWAP, weiterhin für einen Zeitraum von Stunden (zB 10 Stunden der Geschichte), mit Farbe, um die Änderung der Richtung und Bands, um gute Einstiegs-und Ausstiegspunkte Karte anzuzeigen. Der Indikator wurde erstellt, um das Zentrum des Marktes zu kartieren und gute Kaufmomente zu finden, Trendanalysen oder Marktkorrekturpunkte sind leicht zu erkennen, so dass Sie Momente der Erschöpfung und Kauf- und Verkaufspunkte verstehen können Copyright (c) <Jahr> <Urheberrechtsinhaber> Hiermit wir
Daily Candle Scalper
Salvatore Caligiuri
4.5 (4)
PROMO - Nur für die nächsten 3 Käufer, wählen Sie einen kostenlosen Experten! KEINE 5-STERNE-BEWERTUNG FÜR DAS GESCHENK ERFORDERLICH! 1 - PORTFOLIO EVOLUTION Expert Advisor 2 - DYNAMIC PORTFOLIO Expert Advisor 3 - ALGOFUSION FX Expert Advisor INFORMAÇÕES DO BACKTEST: Devido ao grande número de negociações e à complexidade do algoritmo, o backtest pode ser lento para iniciar, deixe o testador baixar dados do servidor do corretor e ele começará Para fazer backtest corretamente, use configur
Boom and Crash Exp
Godbless C Nygu
Deriv beitreten Link im Profil>>> BOOM AND CRASH Exp ist ein 100% adaptiver Expert Advisor, der auf Kursbewegungen basiert. Er verfügt über einen eingebauten einzigartigen Smart Recovery-Algorithmus. Nur ein Handel zu einer Zeit. Jeder Handel hat von Anfang an Stop Loss und Take Profit, die sich nicht ändern. Dies ist für diejenigen, die auf der Suche nach stabilem Wachstum auf lange Sicht sind. EINSTELLUNGEN Losgröße 0,2 Schrittweite 0.01 Empfohlener TimeFrame (5m) Empfohlenes Setup Saldo : $
Broken Trendline Alert
Giovanna Talio
SCHAUEN SIE SICH AUCH MEINE ANDERE PRODUKTE! 100 % GEWINN PRO MONAT---- MEIN NEUES SIGNAL HIER -------> https://www.mql5.com/en/signals/2162238?source=Site+Signale+Mein# BROKEN TRENDLINE ALERT IST EIN EINFACHES WERKZEUG INDIKATOR. ZEICHNEN SIE EINFACH EINE DYNAMISCHE ODER STATISCHE TRENDLINIE IN IHR DIAGRAMM EIN, UND DER INDIKATOR SENDET IHNEN EIN ALARMSIGNAL, SOBALD DER PREIS UNTER ODER ÜBER DIE GEZEICHNETE TRENDLINIE FÄLLT. ES FUNKTIONIERT IN JEDEM ZEITRAHMEN UND JEDEM CHART, DEN SIE WOLLEN.
