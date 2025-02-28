KurseKategorien
KIND: Nextdoor Holdings Inc Class A

1.88 USD 0.01 (0.53%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von KIND hat sich für heute um 0.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.82 bis zu einem Hoch von 1.96 gehandelt.

Verfolgen Sie die Nextdoor Holdings Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • D1
  • W1
  • MN

KIND News

KIND on the Community Forum

Tagesspanne
1.82 1.96
Jahresspanne
1.32 3.00
Vorheriger Schlusskurs
1.87
Eröffnung
1.89
Bid
1.88
Ask
2.18
Tief
1.82
Hoch
1.96
Volumen
1.931 K
Tagesänderung
0.53%
Monatsänderung
13.94%
6-Monatsänderung
-24.80%
Jahresänderung
-34.04%
