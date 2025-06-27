Währungen / JAMF
JAMF: Jamf Holding Corp
11.45 USD 0.11 (0.95%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von JAMF hat sich für heute um -0.95% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.45 bis zu einem Hoch von 11.69 gehandelt.
Verfolgen Sie die Jamf Holding Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
JAMF News
- Jamf meldet 50 % mehr partnerinitiierte Geschäftsabschlüsse
- Jamf reports 50% increase in partner-driven deal registrations
- JMP Securities bestätigt ’Market Outperform’-Rating für Jamf Holding
- Jamf Holding stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- Jamf sondiert Verkauf mit Citigroup – Vista Equity vor Ausstieg - Reuters/n
- Jamf explores sale with Citigroup as Vista Equity eyes exit - Reuters
- Exclusive-Vista-backed device management software firm Jamf explores a sale, sources say
- Jamf auf Piper Sandler Konferenz: Strategische Neuausrichtung auf Enterprise-Wachstum
- Jamf Holding Corp. (JAMF) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Citizens JMP lowers Jamf stock price target to $18 on mixed Q2 results
- Jamf Q2 2025 slides: 15% revenue growth driven by security segment expansion
- Jamf earnings beat, revenue topped estimates
- Jamf Holding (JAMF) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Jamf (JAMF) Q2 Revenue Jumps 15%
- Jamf Holding (JAMF) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Bitfarms Ltd. (BITF) Expected to Beat Earnings Estimates: Should You Buy?
- Should You Add DAVE Stock to Your Portfolio Pre-Q2 Earnings?
- Jamf Holding (JAMF) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Why Jamf Holding (JAMF) Could Beat Earnings Estimates Again
- Analysts See Massive Upside in These 3 Russell 2000 Stocks - TipRanks.com
- Needham lowers Jamf stock price target to $20 on strategic shift
- ADTRAN Holdings (ADTN) Moves 9.2% Higher: Will This Strength Last?
- Jamf announces workforce reduction as part of strategic growth plan
- Jamf Holding Stock: Cheaply Valued Amid Tempered Growth Expectations (NASDAQ:JAMF)
Tagesspanne
11.45 11.69
Jahresspanne
7.35 18.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.56
- Eröffnung
- 11.60
- Bid
- 11.45
- Ask
- 11.75
- Tief
- 11.45
- Hoch
- 11.69
- Volumen
- 80
- Tagesänderung
- -0.95%
- Monatsänderung
- 26.10%
- 6-Monatsänderung
- -5.68%
- Jahresänderung
- -33.85%
