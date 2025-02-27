KurseKategorien
ITOS: iTeos Therapeutics Inc

10.15 USD 0.02 (0.20%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ITOS hat sich für heute um 0.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.14 bis zu einem Hoch von 10.17 gehandelt.

Verfolgen Sie die iTeos Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
10.14 10.17
Jahresspanne
4.80 17.63
Vorheriger Schlusskurs
10.13
Eröffnung
10.14
Bid
10.15
Ask
10.45
Tief
10.14
Hoch
10.17
Volumen
6.357 K
Tagesänderung
0.20%
Monatsänderung
0.20%
6-Monatsänderung
38.47%
Jahresänderung
-39.37%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K