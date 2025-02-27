Währungen / ITOS
ITOS: iTeos Therapeutics Inc
10.15 USD 0.02 (0.20%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ITOS hat sich für heute um 0.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.14 bis zu einem Hoch von 10.17 gehandelt.
Verfolgen Sie die iTeos Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
10.14 10.17
Jahresspanne
4.80 17.63
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.13
- Eröffnung
- 10.14
- Bid
- 10.15
- Ask
- 10.45
- Tief
- 10.14
- Hoch
- 10.17
- Volumen
- 6.357 K
- Tagesänderung
- 0.20%
- Monatsänderung
- 0.20%
- 6-Monatsänderung
- 38.47%
- Jahresänderung
- -39.37%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K