IMAB: I-MAB - American Depositary Shares
3.66 USD 0.01 (0.27%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IMAB hat sich für heute um 0.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.60 bis zu einem Hoch von 3.69 gehandelt.
Verfolgen Sie die I-MAB - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
3.60 3.69
Jahresspanne
0.60 5.88
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.65
- Eröffnung
- 3.65
- Bid
- 3.66
- Ask
- 3.96
- Tief
- 3.60
- Hoch
- 3.69
- Volumen
- 154
- Tagesänderung
- 0.27%
- Monatsänderung
- -12.02%
- 6-Monatsänderung
- 340.96%
- Jahresänderung
- 200.00%
