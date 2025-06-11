KurseKategorien
Währungen / IAS
Zurück zum Aktien

IAS: Integral Ad Science Holding Corp

8.64 USD 0.25 (2.98%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IAS hat sich für heute um 2.98% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.39 bis zu einem Hoch von 8.66 gehandelt.

Verfolgen Sie die Integral Ad Science Holding Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IAS News

Tagesspanne
8.39 8.66
Jahresspanne
6.26 13.57
Vorheriger Schlusskurs
8.39
Eröffnung
8.44
Bid
8.64
Ask
8.94
Tief
8.39
Hoch
8.66
Volumen
2.398 K
Tagesänderung
2.98%
Monatsänderung
-1.82%
6-Monatsänderung
7.20%
Jahresänderung
-20.44%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K