Währungen / IAS
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
IAS: Integral Ad Science Holding Corp
8.64 USD 0.25 (2.98%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IAS hat sich für heute um 2.98% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.39 bis zu einem Hoch von 8.66 gehandelt.
Verfolgen Sie die Integral Ad Science Holding Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IAS News
- Integral Ad Science: A Consistent Grower (IAS)
- Reddit Surges 120% in Three Months: Should You Buy the Stock Now?
- The Bears Are Wrong About Integral Ad Science (NASDAQ:IAS)
- Is Integral Ad Science (IAS) a Solid Growth Stock? 3 Reasons to Think "Yes"
- Wall Street Analysts Think Integral Ad Science (IAS) Could Surge 50.06%: Read This Before Placing a Bet
- Why Integral Ad Science (IAS) Might be Well Poised for a Surge
- Integral Ad Science at Oppenheimer Conference: Strategic Growth Insights
- Integral Ad Science (IAS) is an Incredible Growth Stock: 3 Reasons Why
- Wall Street Analysts Believe Integral Ad Science (IAS) Could Rally 48.33%: Here's is How to Trade
- Why Integral Ad Science's Stock Crushed the Market on Friday
- Integral Ad Science Holding Corp. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:IAS)
- Integral Ad Science Holding Corp. (IAS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Here's What Key Metrics Tell Us About Integral Ad Science (IAS) Q2 Earnings
- IAS (IAS) Earnings Jump 16%
- Integral Ad Science (IAS) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Integral Ad Science Holding LLC earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- National CineMedia (NCMI) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Stagwell (STGW) Meets Q2 Earnings Estimates
- Integral Ad Science CEO Utzschneider sells $68,682 in stock
- IAS Launches First-to-Market AI-Powered Social Attention Measurement for Sna
- Integral Ad Science extends credit facility, increases borrowing limit
- IAS Expands Tools To Help Meta Ads Perform Better On Facebook And Instagram - Meta Platforms (NASDAQ:META), Integral Ad Science Holdi (NASDAQ:IAS)
- IAS Launches New AI-Driven Contextual Category Reporting for Meta Platforms, Maximizing Optimization and Precision for Advertisers
- Integral Ad Science partners with Lyft Media for ad measurement
Tagesspanne
8.39 8.66
Jahresspanne
6.26 13.57
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.39
- Eröffnung
- 8.44
- Bid
- 8.64
- Ask
- 8.94
- Tief
- 8.39
- Hoch
- 8.66
- Volumen
- 2.398 K
- Tagesänderung
- 2.98%
- Monatsänderung
- -1.82%
- 6-Monatsänderung
- 7.20%
- Jahresänderung
- -20.44%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K