HWM-P: Howmet Aerospace Inc $3.75 Preferred Stock

63.42 USD 1.53 (2.36%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HWM-P hat sich für heute um -2.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 63.42 bis zu einem Hoch von 63.75 gehandelt.

Verfolgen Sie die Howmet Aerospace Inc $3.75 Preferred Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von HWM-P heute?

Die Aktie von Howmet Aerospace Inc $3.75 Preferred Stock (HWM-P) notiert heute bei 63.42. Sie wird innerhalb einer Spanne von -2.36% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 64.95 und das Handelsvolumen erreichte 2. Das Live-Chart von HWM-P zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie HWM-P Dividenden?

Howmet Aerospace Inc $3.75 Preferred Stock wird derzeit mit 63.42 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -11.92% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von HWM-P zu verfolgen.

Wie kaufe ich HWM-P-Aktien?

Sie können Aktien von Howmet Aerospace Inc $3.75 Preferred Stock (HWM-P) zum aktuellen Kurs von 63.42 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 63.42 oder 63.72 platziert, während 2 und -0.52% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von HWM-P auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in HWM-P-Aktien?

Bei einer Investition in Howmet Aerospace Inc $3.75 Preferred Stock müssen die jährliche Spanne 61.50 - 74.99 und der aktuelle Kurs 63.42 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -5.40% und -11.92%, bevor sie Orders zu 63.42 oder 63.72 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von HWM-P.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Howmet Aerospace Inc.?

Der höchste Kurs von Howmet Aerospace Inc. (HWM-P) im vergangenen Jahr lag bei 74.99. Innerhalb von 61.50 - 74.99 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 64.95 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Howmet Aerospace Inc $3.75 Preferred Stock mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Howmet Aerospace Inc.?

Der niedrigste Kurs von Howmet Aerospace Inc. (HWM-P) im Laufe des Jahres betrug 61.50. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 63.42 und der Spanne 61.50 - 74.99 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von HWM-P live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von HWM-P statt?

Howmet Aerospace Inc $3.75 Preferred Stock hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 64.95 und -11.92% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
63.42 63.75
Jahresspanne
61.50 74.99
Vorheriger Schlusskurs
64.95
Eröffnung
63.75
Bid
63.42
Ask
63.72
Tief
63.42
Hoch
63.75
Volumen
2
Tagesänderung
-2.36%
Monatsänderung
-5.40%
6-Monatsänderung
-11.92%
Jahresänderung
-11.92%
