HONE: HarborOne Bancorp Inc
13.55 USD 0.35 (2.65%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HONE hat sich für heute um 2.65% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.17 bis zu einem Hoch von 13.57 gehandelt.
Verfolgen Sie die HarborOne Bancorp Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
HONE News
- Eastern Bankshares: Growing Through Acquisitions, Attractive Value (NASDAQ:EBC)
- HarborOne Bancorp Posts Q2 Profit Gain
- HarborOne Bancorp (HONE) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- HarborOne Bancorp (HONE) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- HarborOne Banc earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- HarborOne Bancorp declares quarterly dividend of $0.09 per share
- Eastern Bankshares And HarborOne Bancorp: Too Much Uncertainty For Me (NASDAQ:EBC)
- VeriSign Posts Better-Than-Expected Results, Joins Charter Communications, Sensient Technologies, Comfort Systems And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - BigBear.ai Hldgs (NYSE:BBAI), Cantor Equity Partners (NASDAQ:CEP)
- Eastern to acquire HarborOne in $490 million deal in latest U.S. regional bank consolidation
- Bank Buzz: Insider Buying & Share Repurchase Support Buy For NB Bancorp (NASDAQ:NBBK)
Tagesspanne
13.17 13.57
Jahresspanne
8.89 13.73
- Vorheriger Schlusskurs
- 13.20
- Eröffnung
- 13.29
- Bid
- 13.55
- Ask
- 13.85
- Tief
- 13.17
- Hoch
- 13.57
- Volumen
- 449
- Tagesänderung
- 2.65%
- Monatsänderung
- 6.69%
- 6-Monatsänderung
- 31.17%
- Jahresänderung
- 5.69%
