Währungen / HMST
HMST: HomeStreet Inc
13.87 USD 0.25 (1.84%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HMST hat sich für heute um 1.84% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.41 bis zu einem Hoch von 13.94 gehandelt.
Verfolgen Sie die HomeStreet Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
HMST News
- Mechanics Bank and HomeStreet receive all regulatory approvals for merger
- HomeStreet Q2 2025 presentation shows continued losses as merger timeline advances
- HomeStreet earnings missed by $0.20, revenue topped estimates
- HomeStreet (HMST) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- HomeStreet (HMST) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- HomeStreet Posts Q2 Loss as Revenue Up
- Berkshire Hills Bancorp (BHLB) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- HomeStreet Q1 2025 slides: Net loss narrows as merger with Mechanics Bank announced
- HomeStreet Q1 2025 slides: Improved margins amid merger with Mechanics Bank
- homestreet inc. shareholders approve board nominees and executive pay
- HomeStreet (HMST): Loan Portfolio Repositioning For Profitability, Sustainability, Upside
- Bank M&A Activity Rebounds In March, Pushing Q1 2025 Total Deal Value To $1.61B
- HomeStreet Tries Again: Merger With Mechanics Bank May Be The Turning Point (NASDAQ:HMST)
- Seattle lender HomeStreet valued at $300 million in second buyout attempt since 2024
Tagesspanne
13.41 13.94
Jahresspanne
8.43 16.09
- Vorheriger Schlusskurs
- 13.62
- Eröffnung
- 13.53
- Bid
- 13.87
- Ask
- 14.17
- Tief
- 13.41
- Hoch
- 13.94
- Volumen
- 465
- Tagesänderung
- 1.84%
- Monatsänderung
- 6.77%
- 6-Monatsänderung
- 38.01%
- Jahresänderung
- -13.31%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K