GNTY: Guaranty Bancshares Inc
52.34 USD 3.64 (7.47%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GNTY hat sich für heute um 7.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 49.77 bis zu einem Hoch von 52.34 gehandelt.
Verfolgen Sie die Guaranty Bancshares Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GNTY News
- Vor Fusion mit Glacier: Guaranty Bancshares kündigt Sonderdividende von 2,30 US-Dollar an
- Guaranty Bancshares declares $2.30 special dividend ahead of merger
- Guaranty Bancshares Inc. (GNTY) Could Be a Great Choice
- Glacier Bancorp legt nach Aktionärsforderungen Details zur Guaranty-Fusion offen
- Glacier Bancorp issues supplemental merger disclosures after shareholder demands
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Why Guaranty Bancshares Inc. (GNTY) is a Great Dividend Stock Right Now
- Glacier Bancorp Is A 'Wait And See' Opportunity (NYSE:GBCI)
- Guaranty Bancshares Inc. (GNTY) Could Be a Great Choice
- Guaranty Bancshares earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- Huntington to Strengthen Texas Presence With Veritex Buyout
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 6
- Keefe, Bruyette & Woods raises Glacier Bancorp price target on GNTY deal
- DA Davidson reiterates buy rating on Glacier Bancorp stock
- Glacier Bancorp stock rises on acquisition of Guaranty Bancshares
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 22
- Guaranty Bancshares, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend
- Guaranty Bank & Trust Celebrates Buffy Dyess on Receiving the Prestigious 2025 Bank Compliance Leader Award
- Guaranty Bancshares: I’m Holding For Now, Not Chasing The Rally (NYSE:GNTY)
- Guaranty Bancshares, Inc. (GNTY) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of April 6
- 21 Upcoming Dividend Increases To Finish Q1
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 23
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 16
Tagesspanne
49.77 52.34
Jahresspanne
32.04 52.34
- Vorheriger Schlusskurs
- 48.70
- Eröffnung
- 49.77
- Bid
- 52.34
- Ask
- 52.64
- Tief
- 49.77
- Hoch
- 52.34
- Volumen
- 120
- Tagesänderung
- 7.47%
- Monatsänderung
- 8.23%
- 6-Monatsänderung
- 32.74%
- Jahresänderung
- 53.09%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K