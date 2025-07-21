Währungen / GMS
GMS: GMS Inc
109.97 USD 0.01 (0.01%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GMS hat sich für heute um 0.01% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 109.97 bis zu einem Hoch von 109.99 gehandelt.
Verfolgen Sie die GMS Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
GMS News
- Mirion Technologies-Aktie erreicht Rekordhoch von 23,59 USD
- Home Depot acquires building material distributor GMS in $5.5 billion deal
- Contractors Offer a Look at Things They Won’t Buy at Home Depot (NYSE:HD) - TipRanks.com
- It’s Official: Home Depot (NYSE:HD) Clears Last Regulatory Hurdle in GMS Acquisition - TipRanks.com
- Mirion Technologies stock soars after joining S&P SmallCap 600
- Morning News Wrap-Up: Thursday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- GMS (GMS) Shows Fast-paced Momentum But Is Still a Bargain Stock
- Has Groupon (GRPN) Outpaced Other Retail-Wholesale Stocks This Year?
- Stifel maintains Lowe’s stock at Hold with $275 price target
- GMS (GMS) Lags Q1 Earnings and Revenue Estimates
- GMS Inc earnings beat by $0.04, revenue topped estimates
- GMS first quarter results align with expectations as revenue dips
- Top 2 Industrials Stocks That May Keep You Up At Night In Q3 - Bloom Energy (NYSE:BE), Enerflex (NYSE:EFXT)
- Lowe's to Buy Foundation Building Materials for $8.8B, Lifts Outlook
- Lowe’s tops Home Depot with an $8.8 billion buyout deal and an earnings beat
- DA Davidson reiterates Buy rating on Home Depot stock, citing improved trends
- Home Depot stock maintains Buy rating at Truist despite weather challenges
- Home Depot stock price target raised to $433 from $417 at Truist Securities
- Are Investors Undervaluing GMS (GMS) Right Now?
- Telsey reiterates Outperform rating on Home Depot stock amid expected comp growth
- Tecnoglass (TGLS) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Is GMS (GMS) Stock Outpacing Its Retail-Wholesale Peers This Year?
- Should Value Investors Buy GMS (GMS) Stock?
- Are Retail-Wholesale Stocks Lagging Advance Auto Parts (AAP) This Year?
Tagesspanne
109.97 109.99
Jahresspanne
65.77 110.28
- Vorheriger Schlusskurs
- 109.96
- Eröffnung
- 109.97
- Bid
- 109.97
- Ask
- 110.27
- Tief
- 109.97
- Hoch
- 109.99
- Volumen
- 443
- Tagesänderung
- 0.01%
- Monatsänderung
- 0.01%
- 6-Monatsänderung
- 50.54%
- Jahresänderung
- 22.61%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K