GMS: GMS Inc

109.97 USD 0.01 (0.01%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GMS hat sich für heute um 0.01% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 109.97 bis zu einem Hoch von 109.99 gehandelt.

Verfolgen Sie die GMS Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
109.97 109.99
Jahresspanne
65.77 110.28
Vorheriger Schlusskurs
109.96
Eröffnung
109.97
Bid
109.97
Ask
110.27
Tief
109.97
Hoch
109.99
Volumen
443
Tagesänderung
0.01%
Monatsänderung
0.01%
6-Monatsänderung
50.54%
Jahresänderung
22.61%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K