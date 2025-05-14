Währungen / GLBZ
GLBZ: Glen Burnie Bancorp
4.39 USD 0.21 (4.57%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GLBZ hat sich für heute um -4.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.32 bis zu einem Hoch von 4.55 gehandelt.
Verfolgen Sie die Glen Burnie Bancorp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
4.32 4.55
Jahresspanne
3.89 6.84
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.60
- Eröffnung
- 4.47
- Bid
- 4.39
- Ask
- 4.69
- Tief
- 4.32
- Hoch
- 4.55
- Volumen
- 26
- Tagesänderung
- -4.57%
- Monatsänderung
- 4.52%
- 6-Monatsänderung
- -13.75%
- Jahresänderung
- -22.71%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K