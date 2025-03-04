Währungen / GIFI
GIFI: Gulf Island Fabrication Inc
6.97 USD 0.12 (1.69%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GIFI hat sich für heute um -1.69% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.96 bis zu einem Hoch von 7.03 gehandelt.
Verfolgen Sie die Gulf Island Fabrication Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
6.96 7.03
Jahresspanne
5.16 7.77
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.09
- Eröffnung
- 7.02
- Bid
- 6.97
- Ask
- 7.27
- Tief
- 6.96
- Hoch
- 7.03
- Volumen
- 16
- Tagesänderung
- -1.69%
- Monatsänderung
- 3.72%
- 6-Monatsänderung
- 7.07%
- Jahresänderung
- 24.46%
