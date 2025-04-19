- Übersicht
FSST: Fidelity Sustainable U.S. Equity ETF
Der Wechselkurs von FSST hat sich für heute um -0.60% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 29.89 bis zu einem Hoch von 29.98 gehandelt.
Verfolgen Sie die Fidelity Sustainable U.S. Equity ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von FSST heute?
Die Aktie von Fidelity Sustainable U.S. Equity ETF (FSST) notiert heute bei 29.89. Sie wird innerhalb einer Spanne von 29.89 - 29.98 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 30.07 und das Handelsvolumen erreichte 4. Das Live-Chart von FSST zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie FSST Dividenden?
Fidelity Sustainable U.S. Equity ETF wird derzeit mit 29.89 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 11.53% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von FSST zu verfolgen.
Wie kaufe ich FSST-Aktien?
Sie können Aktien von Fidelity Sustainable U.S. Equity ETF (FSST) zum aktuellen Kurs von 29.89 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 29.89 oder 30.19 platziert, während 4 und -0.30% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von FSST auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in FSST-Aktien?
Bei einer Investition in Fidelity Sustainable U.S. Equity ETF müssen die jährliche Spanne 21.76 - 30.42 und der aktuelle Kurs 29.89 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.03% und 20.23%, bevor sie Orders zu 29.89 oder 30.19 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von FSST.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Fidelity Sustainable U.S. Equity ETF?
Der höchste Kurs von Fidelity Sustainable U.S. Equity ETF (FSST) im vergangenen Jahr lag bei 30.42. Innerhalb von 21.76 - 30.42 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 30.07 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Fidelity Sustainable U.S. Equity ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Fidelity Sustainable U.S. Equity ETF?
Der niedrigste Kurs von Fidelity Sustainable U.S. Equity ETF (FSST) im Laufe des Jahres betrug 21.76. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 29.89 und der Spanne 21.76 - 30.42 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von FSST live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von FSST statt?
Fidelity Sustainable U.S. Equity ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 30.07 und 11.53% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 30.07
- Eröffnung
- 29.98
- Bid
- 29.89
- Ask
- 30.19
- Tief
- 29.89
- Hoch
- 29.98
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- -0.60%
- Monatsänderung
- -0.03%
- 6-Monatsänderung
- 20.23%
- Jahresänderung
- 11.53%