FPAY: FlexShopper Inc
0.73 USD 0.03 (3.95%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FPAY hat sich für heute um -3.95% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.70 bis zu einem Hoch von 0.77 gehandelt.
Verfolgen Sie die FlexShopper Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FPAY News
- FlexShopper extends forbearance period on credit agreement to September 3
- FlexShopper amends credit agreement to allow interim financing for working capital
- XP Inc.A (XP) Q2 Earnings Match Estimates
- LM Funding America, Inc. (LMFA) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- FlexShopper terminates CEO and CFO, appoints chief restructuring officer
- Why Astera Labs Shares Are Trading Higher By Over 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Astera Labs (NASDAQ:ALAB), Digital Turbine (NASDAQ:APPS)
- FlexShopper board member Denis Echtchenko resigns, Steven Varner appointed
- Ponce Financial (PDLB) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- 1st Source (SRCE) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- FlexShopper appoints John Davis as president in addition to chief operating officer role
- FlexShopper gets Nasdaq extension to file delayed financial reports
- FlexShopper partners with ICON Vehicle Dynamics
Tagesspanne
0.70 0.77
Jahresspanne
0.45 2.38
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.76
- Eröffnung
- 0.77
- Bid
- 0.73
- Ask
- 1.03
- Tief
- 0.70
- Hoch
- 0.77
- Volumen
- 89
- Tagesänderung
- -3.95%
- Monatsänderung
- 4.29%
- 6-Monatsänderung
- -43.85%
- Jahresänderung
- -34.82%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K