FLGC: Flora Growth Corp
25.77 USD 4.04 (13.55%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FLGC hat sich für heute um -13.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.00 bis zu einem Hoch von 29.50 gehandelt.
Verfolgen Sie die Flora Growth Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
FLGC News
- Flora Growth Corp. director passes away, company no longer in Nasdaq compliance
- Flora Growth regains Nasdaq compliance with share price recovery
- Next Shiba Inu Candidate for 2025 Emerges While XRP Targets $13 and ADA $2
- Flora Growth enacts 1-for-39 reverse stock split on Nasdaq
- Upcoming Stock Splits This Week (August 4 to August 8) – Stay Invested - TipRanks.com
- Flora Growth Corp. (FLGC) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Flora Growth to implement 1-for-39 share consolidation
- Flora Growth shareholders approve share plan amendment and board elections
Tagesspanne
23.00 29.50
Jahresspanne
0.42 32.65
- Vorheriger Schlusskurs
- 29.81
- Eröffnung
- 28.81
- Bid
- 25.77
- Ask
- 26.07
- Tief
- 23.00
- Hoch
- 29.50
- Volumen
- 112
- Tagesänderung
- -13.55%
- Monatsänderung
- 21.10%
- 6-Monatsänderung
- 4124.59%
- Jahresänderung
- 1490.74%
