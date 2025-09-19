Währungen / FGFPP
FGFPP: Fundamental Global Inc - 8.00% Cumulative Series A Preferred St
18.50 USD 0.15 (0.80%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FGFPP hat sich für heute um -0.80% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.50 bis zu einem Hoch von 18.90 gehandelt.
Verfolgen Sie die Fundamental Global Inc - 8.00% Cumulative Series A Preferred St-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
18.50 18.90
Jahresspanne
12.50 21.70
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.65
- Eröffnung
- 18.90
- Bid
- 18.50
- Ask
- 18.80
- Tief
- 18.50
- Hoch
- 18.90
- Volumen
- 5
- Tagesänderung
- -0.80%
- Monatsänderung
- -2.12%
- 6-Monatsänderung
- 8.38%
- Jahresänderung
- 25.08%
