FGF: Fundamental Global Inc
38.30 USD 17.51 (84.22%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FGF hat sich für heute um 84.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.79 bis zu einem Hoch von 39.75 gehandelt.
Verfolgen Sie die Fundamental Global Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- H4
- D1
- W1
- MN
FGF News
- FG Nexus announces $200 million share repurchase program
- FG Nexus appoints two digital asset experts to board of directors
- Ethereum ETFs Smash $1 Billion Daily Inflow Mark, Outshine Bitcoin's $138 Million
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.47%
- Dow Surges 300 Points; American Axle & Manufacturing Posts Upbeat Earnings - American Axle & Mfg Hldgs (NYSE:AXL), BioVie (NASDAQ:BIVI)
- Fundamental Global files $5 billion shelf registration for ethereum strategy
- Fundamental Global files $5 billion shelf registration for ETH strategy
- Why CommScope Shares Are Trading Higher By Around 40%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL), ATA Creativity Global (NASDAQ:AACG)
- Align Technology Posts Downbeat Earnings, Joins Confluent,FormFactor And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday Pre-Market Session - Anheuser-Busch InBev (NYSE:BUD), Align Technology (NASDAQ:ALGN)
- Why Meta Platforms Shares Are Trading Higher By Around 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alignment Healthcare (NASDAQ:ALHC), Align Technology (NASDAQ:ALGN)
- Why LendingClub Shares Are Trading Higher By Around 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL), AtriCure (NASDAQ:ATRC)
Tagesspanne
18.79 39.75
Jahresspanne
14.21 39.75
- Vorheriger Schlusskurs
- 20.79
- Eröffnung
- 20.12
- Bid
- 38.30
- Ask
- 38.60
- Tief
- 18.79
- Hoch
- 39.75
- Volumen
- 3.184 K
- Tagesänderung
- 84.22%
- Monatsänderung
- 90.36%
- 6-Monatsänderung
- 86.83%
- Jahresänderung
- 44.53%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K