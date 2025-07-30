KurseKategorien
FGF: Fundamental Global Inc

38.30 USD 17.51 (84.22%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FGF hat sich für heute um 84.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.79 bis zu einem Hoch von 39.75 gehandelt.

Verfolgen Sie die Fundamental Global Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
18.79 39.75
Jahresspanne
14.21 39.75
Vorheriger Schlusskurs
20.79
Eröffnung
20.12
Bid
38.30
Ask
38.60
Tief
18.79
Hoch
39.75
Volumen
3.184 K
Tagesänderung
84.22%
Monatsänderung
90.36%
6-Monatsänderung
86.83%
Jahresänderung
44.53%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K