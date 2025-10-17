- Übersicht
FDHT: Fidelity Digital Health ETF
Der Wechselkurs von FDHT hat sich für heute um 0.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.48 bis zu einem Hoch von 21.76 gehandelt.
Verfolgen Sie die Fidelity Digital Health ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von FDHT heute?
Die Aktie von Fidelity Digital Health ETF (FDHT) notiert heute bei 21.48. Sie wird innerhalb einer Spanne von 21.48 - 21.76 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 21.47 und das Handelsvolumen erreichte 5. Das Live-Chart von FDHT zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie FDHT Dividenden?
Fidelity Digital Health ETF wird derzeit mit 21.48 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 8.10% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von FDHT zu verfolgen.
Wie kaufe ich FDHT-Aktien?
Sie können Aktien von Fidelity Digital Health ETF (FDHT) zum aktuellen Kurs von 21.48 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 21.48 oder 21.78 platziert, während 5 und -0.83% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von FDHT auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in FDHT-Aktien?
Bei einer Investition in Fidelity Digital Health ETF müssen die jährliche Spanne 16.84 - 22.17 und der aktuelle Kurs 21.48 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.79% und 9.37%, bevor sie Orders zu 21.48 oder 21.78 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von FDHT.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Fidelity Digital Health ETF?
Der höchste Kurs von Fidelity Digital Health ETF (FDHT) im vergangenen Jahr lag bei 22.17. Innerhalb von 16.84 - 22.17 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 21.47 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Fidelity Digital Health ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Fidelity Digital Health ETF?
Der niedrigste Kurs von Fidelity Digital Health ETF (FDHT) im Laufe des Jahres betrug 16.84. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 21.48 und der Spanne 16.84 - 22.17 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von FDHT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von FDHT statt?
Fidelity Digital Health ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 21.47 und 8.10% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.47
- Eröffnung
- 21.66
- Bid
- 21.48
- Ask
- 21.78
- Tief
- 21.48
- Hoch
- 21.76
- Volumen
- 5
- Tagesänderung
- 0.05%
- Monatsänderung
- -0.79%
- 6-Monatsänderung
- 9.37%
- Jahresänderung
- 8.10%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.333 M
- Vorh
- 1.307 M
- Akt
-
- Erw
- 1.333 M
- Vorh
- 1.312 M
- Akt
-
- Erw
- 7.9%
- Vorh
- -8.5%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- -0.1%
- Vorh
- 0.1%
- Akt
-
- Erw
- 1.2%
- Vorh
- 0.9%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 418
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 547
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- $108.6 B
- Vorh
- $49.2 B