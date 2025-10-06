- Übersicht
EVAV: Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Electric and Autonomou
Der Wechselkurs von EVAV hat sich für heute um -2.60% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 33.28 bis zu einem Hoch von 34.14 gehandelt.
Verfolgen Sie die Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Electric and Autonomou-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von EVAV heute?
Die Aktie von Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Electric and Autonomou (EVAV) notiert heute bei 33.36. Sie wird innerhalb einer Spanne von 33.28 - 34.14 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 34.25 und das Handelsvolumen erreichte 10. Das Live-Chart von EVAV zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie EVAV Dividenden?
Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Electric and Autonomou wird derzeit mit 33.36 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 83.20% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von EVAV zu verfolgen.
Wie kaufe ich EVAV-Aktien?
Sie können Aktien von Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Electric and Autonomou (EVAV) zum aktuellen Kurs von 33.36 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 33.36 oder 33.66 platziert, während 10 und -2.28% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von EVAV auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in EVAV-Aktien?
Bei einer Investition in Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Electric and Autonomou müssen die jährliche Spanne 11.71 - 39.44 und der aktuelle Kurs 33.36 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.21% und 107.85%, bevor sie Orders zu 33.36 oder 33.66 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von EVAV.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares?
Der höchste Kurs von Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares (EVAV) im vergangenen Jahr lag bei 39.44. Innerhalb von 11.71 - 39.44 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 34.25 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Electric and Autonomou mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares?
Der niedrigste Kurs von Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares (EVAV) im Laufe des Jahres betrug 11.71. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 33.36 und der Spanne 11.71 - 39.44 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von EVAV live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von EVAV statt?
Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily Electric and Autonomou hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 34.25 und 83.20% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 34.25
- Eröffnung
- 34.14
- Bid
- 33.36
- Ask
- 33.66
- Tief
- 33.28
- Hoch
- 34.14
- Volumen
- 10
- Tagesänderung
- -2.60%
- Monatsänderung
- 0.21%
- 6-Monatsänderung
- 107.85%
- Jahresänderung
- 83.20%