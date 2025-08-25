Währungen / ERJ
ERJ: Embraer S.A
57.34 USD 0.63 (1.11%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ERJ hat sich für heute um 1.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 56.84 bis zu einem Hoch von 57.60 gehandelt.
Verfolgen Sie die Embraer S.A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
56.84 57.60
Jahresspanne
32.26 62.09
- Vorheriger Schlusskurs
- 56.71
- Eröffnung
- 57.15
- Bid
- 57.34
- Ask
- 57.64
- Tief
- 56.84
- Hoch
- 57.60
- Volumen
- 1.295 K
- Tagesänderung
- 1.11%
- Monatsänderung
- 2.96%
- 6-Monatsänderung
- 27.31%
- Jahresänderung
- 63.55%
