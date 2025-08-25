KurseKategorien
Währungen / ERJ
Zurück zum Aktien

ERJ: Embraer S.A

57.34 USD 0.63 (1.11%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ERJ hat sich für heute um 1.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 56.84 bis zu einem Hoch von 57.60 gehandelt.

Verfolgen Sie die Embraer S.A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ERJ News

Tagesspanne
56.84 57.60
Jahresspanne
32.26 62.09
Vorheriger Schlusskurs
56.71
Eröffnung
57.15
Bid
57.34
Ask
57.64
Tief
56.84
Hoch
57.60
Volumen
1.295 K
Tagesänderung
1.11%
Monatsänderung
2.96%
6-Monatsänderung
27.31%
Jahresänderung
63.55%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K