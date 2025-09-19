Währungen / EMCG
EMCG: Embrace Change Acquisition Corp
11.00 USD 1.20 (9.84%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EMCG hat sich für heute um -9.84% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.00 bis zu einem Hoch von 12.10 gehandelt.
Verfolgen Sie die Embrace Change Acquisition Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
11.00 12.10
Jahresspanne
11.00 13.76
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.20
- Eröffnung
- 12.10
- Bid
- 11.00
- Ask
- 11.30
- Tief
- 11.00
- Hoch
- 12.10
- Volumen
- 7
- Tagesänderung
- -9.84%
- Monatsänderung
- -15.32%
- 6-Monatsänderung
- -7.56%
- Jahresänderung
- -4.76%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K