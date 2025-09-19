KurseKategorien
EMCG: Embrace Change Acquisition Corp

11.00 USD 1.20 (9.84%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EMCG hat sich für heute um -9.84% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.00 bis zu einem Hoch von 12.10 gehandelt.

Verfolgen Sie die Embrace Change Acquisition Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
11.00 12.10
Jahresspanne
11.00 13.76
Vorheriger Schlusskurs
12.20
Eröffnung
12.10
Bid
11.00
Ask
11.30
Tief
11.00
Hoch
12.10
Volumen
7
Tagesänderung
-9.84%
Monatsänderung
-15.32%
6-Monatsänderung
-7.56%
Jahresänderung
-4.76%
