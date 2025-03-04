KurseKategorien
ECLN: First Trust EIP Carbon Impact ETF

32.27 USD 0.41 (1.25%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ECLN hat sich für heute um -1.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 32.16 bis zu einem Hoch von 32.39 gehandelt.

Verfolgen Sie die First Trust EIP Carbon Impact ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von ECLN heute?

Die Aktie von First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) notiert heute bei 32.27. Sie wird innerhalb einer Spanne von -1.25% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 32.68 und das Handelsvolumen erreichte 10. Das Live-Chart von ECLN zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie ECLN Dividenden?

First Trust EIP Carbon Impact ETF wird derzeit mit 32.27 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 11.01% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ECLN zu verfolgen.

Wie kaufe ich ECLN-Aktien?

Sie können Aktien von First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) zum aktuellen Kurs von 32.27 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 32.27 oder 32.57 platziert, während 10 und -0.03% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ECLN auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in ECLN-Aktien?

Bei einer Investition in First Trust EIP Carbon Impact ETF müssen die jährliche Spanne 27.99 - 33.01 und der aktuelle Kurs 32.27 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.03% und 4.74%, bevor sie Orders zu 32.27 oder 32.57 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ECLN.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von First Trust EIP Carbon Impact ETF?

Der höchste Kurs von First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) im vergangenen Jahr lag bei 33.01. Innerhalb von 27.99 - 33.01 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 32.68 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von First Trust EIP Carbon Impact ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von First Trust EIP Carbon Impact ETF?

Der niedrigste Kurs von First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) im Laufe des Jahres betrug 27.99. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 32.27 und der Spanne 27.99 - 33.01 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ECLN live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von ECLN statt?

First Trust EIP Carbon Impact ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 32.68 und 11.01% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
32.16 32.39
Jahresspanne
27.99 33.01
Vorheriger Schlusskurs
32.68
Eröffnung
32.28
Bid
32.27
Ask
32.57
Tief
32.16
Hoch
32.39
Volumen
10
Tagesänderung
-1.25%
Monatsänderung
-0.03%
6-Monatsänderung
4.74%
Jahresänderung
11.01%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
1.8%
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
-0.3%
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
94.2
Erw
100.7
Vorh
97.8