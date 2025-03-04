- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ECLN: First Trust EIP Carbon Impact ETF
Der Wechselkurs von ECLN hat sich für heute um -1.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 32.16 bis zu einem Hoch von 32.39 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Trust EIP Carbon Impact ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
ECLN News
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Utilities Take Lead As Top U.S. Equity Sector Performer This Year
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- 2025 Midyear Outlook - Hope Is Not A Strategy
- Chart Of The Day: Do Utilities Offer A Little Bit Of Everything Now?
- U.S. Equities: Getting Granular On Market Insights And Sector Trends
- 4 Assets To Build Up Your Portfolio's Defenses
- Trump's Great American Reset: China, Tariffs, And What Could Go Wrong
- Anatomy Of A Market Crisis: Tariffs, Markets And The Economy
- Volatility Brings Changes To Market Leadership
- AI Generation Will Increase Power Demand Globally, Setting The Stage For Black Swan Event
- Power Play: How To Invest Smarter In The Race For Electrification
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von ECLN heute?
Die Aktie von First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) notiert heute bei 32.27. Sie wird innerhalb einer Spanne von -1.25% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 32.68 und das Handelsvolumen erreichte 10. Das Live-Chart von ECLN zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie ECLN Dividenden?
First Trust EIP Carbon Impact ETF wird derzeit mit 32.27 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 11.01% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ECLN zu verfolgen.
Wie kaufe ich ECLN-Aktien?
Sie können Aktien von First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) zum aktuellen Kurs von 32.27 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 32.27 oder 32.57 platziert, während 10 und -0.03% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ECLN auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in ECLN-Aktien?
Bei einer Investition in First Trust EIP Carbon Impact ETF müssen die jährliche Spanne 27.99 - 33.01 und der aktuelle Kurs 32.27 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.03% und 4.74%, bevor sie Orders zu 32.27 oder 32.57 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ECLN.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von First Trust EIP Carbon Impact ETF?
Der höchste Kurs von First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) im vergangenen Jahr lag bei 33.01. Innerhalb von 27.99 - 33.01 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 32.68 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von First Trust EIP Carbon Impact ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von First Trust EIP Carbon Impact ETF?
Der niedrigste Kurs von First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) im Laufe des Jahres betrug 27.99. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 32.27 und der Spanne 27.99 - 33.01 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ECLN live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von ECLN statt?
First Trust EIP Carbon Impact ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 32.68 und 11.01% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 32.68
- Eröffnung
- 32.28
- Bid
- 32.27
- Ask
- 32.57
- Tief
- 32.16
- Hoch
- 32.39
- Volumen
- 10
- Tagesänderung
- -1.25%
- Monatsänderung
- -0.03%
- 6-Monatsänderung
- 4.74%
- Jahresänderung
- 11.01%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8