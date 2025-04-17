KurseKategorien
ECDAW: ECD Automotive Design Inc - Warrant

0.0240 USD 0.0021 (9.59%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ECDAW hat sich für heute um 9.59% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0181 bis zu einem Hoch von 0.0240 gehandelt.

Verfolgen Sie die ECD Automotive Design Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
0.0181 0.0240
Jahresspanne
0.0101 0.0389
Vorheriger Schlusskurs
0.0219
Eröffnung
0.0181
Bid
0.0240
Ask
0.0270
Tief
0.0181
Hoch
0.0240
Volumen
2
Tagesänderung
9.59%
Monatsänderung
18.81%
6-Monatsänderung
41.18%
Jahresänderung
21.83%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K