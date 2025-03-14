KurseKategorien
Währungen / EBR
Zurück zum Aktien

EBR: Centrais Electricas Brasileiras S A American Depositary Shares

9.34 USD 0.19 (1.99%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EBR hat sich für heute um -1.99% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.24 bis zu einem Hoch von 9.39 gehandelt.

Verfolgen Sie die Centrais Electricas Brasileiras S A American Depositary Shares -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EBR News

Tagesspanne
9.24 9.39
Jahresspanne
5.46 9.54
Vorheriger Schlusskurs
9.53
Eröffnung
9.37
Bid
9.34
Ask
9.64
Tief
9.24
Hoch
9.39
Volumen
1.222 K
Tagesänderung
-1.99%
Monatsänderung
15.45%
6-Monatsänderung
31.55%
Jahresänderung
27.77%
23 September, Dienstag
12:30
USD
Leistungsbilanz
Akt
Erw
$​-406.051 B
Vorh
$​-450.170 B
13:00
USD
Fed Governor Bowman spricht
Akt
Erw
Vorh
14:00
USD
Tatsächliche Hausverkäufe
Akt
Erw
4.04 M
Vorh
4.01 M
14:00
USD
Tatsächliche Hausverkäufe m/m
Akt
Erw
-2.0%
Vorh
2.0%
16:35
USD
Rede des Vorsitzenden der Fed Powell
Akt
Erw
Vorh
17:00
USD
2-jährige Schatzanweisung Auktion
Akt
Erw
Vorh
3.641%