EBR: Centrais Electricas Brasileiras S A American Depositary Shares
9.34 USD 0.19 (1.99%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EBR hat sich für heute um -1.99% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.24 bis zu einem Hoch von 9.39 gehandelt.
Verfolgen Sie die Centrais Electricas Brasileiras S A American Depositary Shares -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
EBR News
Tagesspanne
9.24 9.39
Jahresspanne
5.46 9.54
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.53
- Eröffnung
- 9.37
- Bid
- 9.34
- Ask
- 9.64
- Tief
- 9.24
- Hoch
- 9.39
- Volumen
- 1.222 K
- Tagesänderung
- -1.99%
- Monatsänderung
- 15.45%
- 6-Monatsänderung
- 31.55%
- Jahresänderung
- 27.77%
23 September, Dienstag
12:30
USD
- Akt
-
- Erw
- $-406.051 B
- Vorh
- $-450.170 B
13:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
14:00
USD
- Akt
-
- Erw
- 4.04 M
- Vorh
- 4.01 M
14:00
USD
- Akt
-
- Erw
- -2.0%
- Vorh
- 2.0%
16:35
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 3.641%