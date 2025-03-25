Währungen / DATS
DATS: DatChat Inc
2.23 USD 0.13 (5.51%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DATS hat sich für heute um -5.51% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.22 bis zu einem Hoch von 2.34 gehandelt.
Verfolgen Sie die DatChat Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
DATS News
Tagesspanne
2.22 2.34
Jahresspanne
1.11 9.34
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.36
- Eröffnung
- 2.34
- Bid
- 2.23
- Ask
- 2.53
- Tief
- 2.22
- Hoch
- 2.34
- Volumen
- 68
- Tagesänderung
- -5.51%
- Monatsänderung
- -4.70%
- 6-Monatsänderung
- -3.04%
- Jahresänderung
- 76.98%
